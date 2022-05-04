Hitman 3'ün oyun yönetmeni Crysis 4'ün geliştirilmesine liderlik edecek - Haberler

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Hitman 3'ün oyun yönetmeni Crysis 4'ün geliştirilmesine liderlik edecek

Haberler.com - Yakupcan Aydemir - Gamegar
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Hitman 3'ün oyun yönetmeni Crysis 4'ün geliştirilmesine liderlik edecek

Crytek'in bir sonraki oynu Crysis 4'ün geliştirilmesine efsanevi suikastçı oyunu Hitman 3'ün oyun yönetmeninin liderlik edeceği açıklandı.

Crysis'in Twitter'dan yaptığı paylaşımda IO Interactive'de Hitman 3 oyunun yönetmeninin Crysis serisinin dördüncü oyunu için oyun yönetmeni olarak bünyesine katıldığını duyurdu.

CRYSIS, YENİ OYUN DİREKTÖRÜNÜ DUYURDU

Crysis 4, Ocak ayında küçük bir teaser fragmanı ile duyuruldu ve hakkında daha fazla bir bilgi yayınlanmadı. Ancak, geçtiğimiz günlerde Crysis, Twitter hesabından Crysis 4'te yer alacak oyun yönetmenini duyurdu.

Crysis'in yaptığı paylaşımda, "IO Interactive'de Hitman 3 Oyun Direktörü olarak yaptığı çalışmalarla tanınan Mattias Engström'ün bu hafta başlayacak olan Crysis serisinin 4. bölümü için Oyun Direktörü olarak Crysis ailesine katıldığını duyurmaktan mutluluk duyuyoruz." sözlerine yer verdi.

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Mattias Engström, Hitman 3'ün oyun yönetmeniydi, ancak şimdi Crysis 4'ün geliştirilmesinde öncülük etmek için Crytek ekibine katıldı. Enström, IO Interactive'in modern Hitman üçlemesinin hepsinde rol aldı ve finalde dizginleri ele almadan önce ilk ikisinde seviye tasarımcısı olarak görev yaptı.

Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Gamegar Editörü Haberler.com - Gamegar

Crysıs 4, Crysıs, Gamegar,, Haberler

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