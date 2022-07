GTA 6 Serinin İlk Oynanabilir Kadın Karakterini İçerecek

Söylentilerin bu sene onaylanmasının üstüne GTA 6 hakkında detaylar yavaş yavaş gün yüzüne çıkmaya başlıyor. Bunlardan birkaçı da oyunun ana karakterleri, şehir ve çıkış tarihinin daha da geç olabilmesi ihtimalini kapsıyor.

Bloomberg tarafından Rockstar ile ilgili yayınlanan bir habere göre, stüdyoya yakın kaynaklar yeni Latin kadın karakter hakkında konuştu. Büyük Buhran zamanında banka soygunu yapan Amerikan suçlu çift Bonnie ve Clyde'dan esinlenildiği belirtilen iki ana karakterden biri olacak kadın karakter de partneriyle birlikte banka soygunculuğu yapacak. Bu seri için bir ilk olacak, çünkü GTA Online üzerindeki kişiselleştirme seçenekleri dışında hikayeyi bir kadın karakter ile oynama fikri şirketten ayrılan Rockstar kurucu ortağı Dan Houser'ın belirttiğine göre 2013'de düşünülmüş ama projeye geçirilmemişti.

İçinde oynayacağımız şehirlere gelirsek, habere göre GTA 6'nın çıkış versiyonu kurgulanmış bir Miami ve çevresinde (Vice City de bu listede olabilir) geçecek. Ayrıca belirtildiğine göre çıkış versiyonu şimdiden önceki herhangi bir GTA oyunundan daha fazla iç mekan içeriyor. GTA 6 çıkış yaptıktan sonra oyunun düzenli bir şekilde "yeni görevler ve şehirlerle güncelleneceği" de belirtilse de normal bir güncelleme mi yoksa DLC mi olacağı henüz belli değil.

Kaynaklara göre, son zamanlarda oyun üzerindeki gelişmenin eksikliği gibi sebepler yüzünden geliştiriciler ayrılmış, daha kapsamlı, güvenli ve verimli bir ofis kültürü oluşturmak için ekip pek çok değişikliğe uğramış ve proje tıkanıklıklarla karşılaşmış. Bu sorunlar nedeniyle geliştiriciler Nisan 2023 - Mart 2024 arası oyunun çıkış yapması hakkındaki tahminlere kuşkucu yaklaşıyor ve oyunun en az iki senesinin olduğunu, şirket içinde de herhangi bir tarih belirlenmediğini belirtiyor.