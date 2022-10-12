Gotham Knights'tan sinematik fragman yayınlandı

Oyunun piyasaya sürülmesinden önce, Warner Bros. Interactive Entertainment, Gotham Knights'ın resmi bir Sinematik fragmanını yayınladı. Fragmanda Batgirl, Red Hood, Nightwing ve Robin'den oluşan Batman ailesine yer verildi.

Gotham Knights'ın piyasaya sürülmesine haftalar kala Warner Bros. Games, Gotham Knights'tan sinematik fragman yayınladı. Şövalyeler sadece yardımcılar, ikameler veya taklitler değildir. Onlar seleflerinin onlara öğrettiği her şey ve çok daha fazlası. Gotham Knights Gotham'ın geleceğidir.

GOTHAM KNIGTS'TAN SİNEMATİK FRAGMAN YAYINLANDI

Gotham Knights'ın oyuncuları Batman'siz bir dünyanın unutulmaz vizyonuyla tanıştırmasına günler kala oyundan yeni sinematik fragman yayınlandı. Fragmanda Batgirl, Red Hood, Nightwing ve Robin'e yer verilirken fragmanda Alfred'e de yer verildi.

Robin, Batgirl, Red Hood ve Nightwing'in Batman'in görünür ölümünün ardından sahtekarlık sendromu ile mücadele ettiğini açıkça ortaya koyuyor. Güzel bir şekilde işlenmiş görüntüler, her kahramanın kendine özgü dövüş stillerini kullanarak goonlarla savaştığını gösterdi.

Gotham Knights 21 Ekim tarihinde Xbox Series X|S, PlayStation ve PC için piyasaya sürülecek.