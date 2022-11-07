God of War Ragnarok'un PlayStation kupaları belli oldu
Gamegar Haberleri
PlayStation oyuncularının uzun zamandır merakla beklediği yeni oyunu God of War Ragnarok'un lansmanından sayılı günler önce PlayStation'daki bronz, gümüş, altın ve platin kupaları belli oldu. God of War Ragnarok Trophies neler? God of War Ragnarok kupaları neler? Detayları haberimizde…
PlayStation 4 ve PlayStation 5 kullanıcıları için God Of War Ragnarok'ta yer alan 36 adet kupanın detayları paylaşıldı. Peki, God Of War Ragnarok Trophies neler? God of War Ragnarok kupaları neler? İşte God of War Ragnarok'un PlayStation'daki bronz, gümüş, altın ve platin kupaları…
GOD OF WAR RAGNAROK KUPALARI NELER?
16 BRONZ KUPA
- The Florist – Dokuz diyarın her birinden çiçek toplayın
- Comeuppance – ?
- Better Together – ?
- Rebel Leader – ?
- New Friends – ?
- Backyard Brawl – ?
- Root of the Problem– ?
- The Cauldron– ?
- Off the Leash – ?
- Spit Shine – Bir zırh parçasını yükseltin
- Knock off the Rust – Bir beceri satın alın
- A Grizzly Encounter – ?
- Blood Debt – ?
- The Librarian – Tüm kitapları toplayın
- The Curator – Tüm eserleri toplayın
- How it Started – Bir büyü kuşanın
15 GÜMÜŞ KUPA
- Pure of Hart – Dört Mevsimin geyiklerini geri getirin
- Rightful Place – Tüm Lindwyrm'leri Ratatoskr'a iade edin
- Trials by Fire – Muspelheim'ın Denemelerini tamamlayın
- Invasive Species – Tüm Krater Avlarını tamamlayın
- Making Amends – ?
- It Was a Good Day – ?
- Spartan Ways – ?
- Dragon slayer – Ejderha Ölçekli zırh setini üretin
- How It's Going – Yggdrasil Muskasını tamamen onarın
- Funeral for a Friend – ?
- Full Gufa – ?
- Phlanx – Tüm Sheilds'leri elde edin
- Collector – Tüm emanetleri ve kılıç tepelerini alın
- Fully Belly – Tüm Idunn Elmalarını ve Kan Mead'in boynuzlarını elde edin
- Besties – Speki ve Svanna'yı evcilleştirin
4 ALTIN KUPA
- The True Queen – ?
- Grave Mistake– ?
- Ready for Commitment – Bir zırh setini tamamen yükseltin
- Ragnarok– ?
1 PLATİN KUPA
- The Bear and the Wolf – Tüm kupaları elde edin