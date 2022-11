God of War Ragnarok'un PlayStation kupaları belli oldu

PlayStation oyuncularının uzun zamandır merakla beklediği yeni oyunu God of War Ragnarok'un lansmanından sayılı günler önce PlayStation'daki bronz, gümüş, altın ve platin kupaları belli oldu. God of War Ragnarok Trophies neler? God of War Ragnarok kupaları neler? Detayları haberimizde…

PlayStation 4 ve PlayStation 5 kullanıcıları için God Of War Ragnarok'ta yer alan 36 adet kupanın detayları paylaşıldı. Peki, God Of War Ragnarok Trophies neler? God of War Ragnarok kupaları neler? İşte God of War Ragnarok'un PlayStation'daki bronz, gümüş, altın ve platin kupaları…

GOD OF WAR RAGNAROK KUPALARI NELER?

16 BRONZ KUPA

The Florist – Dokuz diyarın her birinden çiçek toplayın

Comeuppance – ?

Better Together – ?

Rebel Leader – ?

New Friends – ?

Backyard Brawl – ?

Root of the Problem – ?

The Cauldron – ?

Off the Leash – ?

Spit Shine – Bir zırh parçasını yükseltin

Knock off the Rust – Bir beceri satın alın

A Grizzly Encounter – ?

Blood Debt – ?

The Librarian – Tüm kitapları toplayın

The Curator – Tüm eserleri toplayın

How it Started – Bir büyü kuşanın

15 GÜMÜŞ KUPA

Pure of Hart – Dört Mevsimin geyiklerini geri getirin

Rightful Place – Tüm Lindwyrm'leri Ratatoskr'a iade edin

Trials by Fire – Muspelheim'ın Denemelerini tamamlayın

Invasive Species – Tüm Krater Avlarını tamamlayın

Making Amends – ?

It Was a Good Day – ?

Spartan Ways – ?

Dragon slayer – Ejderha Ölçekli zırh setini üretin

How It's Going – Yggdrasil Muskasını tamamen onarın

Funeral for a Friend – ?

Full Gufa – ?

Phlanx – Tüm Sheilds'leri elde edin

Collector – Tüm emanetleri ve kılıç tepelerini alın

Fully Belly – Tüm Idunn Elmalarını ve Kan Mead'in boynuzlarını elde edin

Besties – Speki ve Svanna'yı evcilleştirin

4 ALTIN KUPA

The True Queen – ?

Grave Mistake – ?

Ready for Commitment – Bir zırh setini tamamen yükseltin

Ragnarok– ?

1 PLATİN KUPA