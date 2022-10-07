God of War Ragnarok'un Geliştirme Süreci Tamamlandı

Kratos ve Atreus'un İskandinav macerasını sonlandıracak olan God of War Ragnarok'un geliştirme süreci sona erdi.

Çıkışına yaklaşık bir ay kalan God Of War Ragnarok'un geliştirme süreci sona erdi.

Geliştirici stüdyo Sony Santa Monica'nın Twitter üzerinden paylaştığı duyuruya göre, God Of War Ragnarok "gold" statüsüne ulaşarak geliştirme süreci tamamlandı. Bu, oyunun 1.0 versiyonuna ulaşarak blu-ray disklere basılmaya hazır hale geldiği anlamını taşıyor.

God Of War Ragnarok'un geliştirme süreci sona ermesiyle geliştirici ekip oyunun çıkış gününe kadar hata düzeltmeleri ve performans iyileştirmeleri üzerinde çalışmaya devam edecek. Bu sayede çıkış gününde ilk gün güncellemesi yayınlanacak.

Santa Monica'nın açıklaması şu şekilde:

" God Of War Ragnarok'un gold olmasını duyurmaktan dolayı heyecan duyuyoruz. Santa Monica Studio ve tüm partnerlerimiz adına geliştirme süreci boyunca bizi destekleyen hayranlarımıza teşekkür ederiz. Çıkış gününe çok az kaldı ve 9 Kasım'da oyunu oynamanızı sabırsızlıkla bekliyoruz."

2018'de çıkan God of War'un doğrudan devamı olan God of War Ragnarok, Kratos ve Atreus'un İskandinav macerasını sonlandıracak. 9 Kasım'da PlayStation 4 ve PlayStation 5'e özel olarak Türkçe alt yazı desteğiyle çıkacak.

God of War Ragnarok'un Kaç Saat Süreceği Belli Oldu

Geçtiğimiz günlerde ise oyunun uzunluğu ile ilgili bir iddiaya ortaya atılmıştı. Buna göre, God of War Ragnarok'un ana hikayesini tamamlamak yaklaşık 20 saat sürecek. Yan içeriklerle beraber oyunun tümünü baştan sona bitirmek ise 40 saati bulacak. İlk oyunun aksine God of War Ragnarok'ta 9 Diyar da tamamen oynanabilir şekilde açık olacak.