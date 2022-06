God of War Ragnarok ertelendi mi? Yönetmen Cory Barlog konuştu: Lütfen sabırlı olun

God Of War Ragnarok'un yönetmeni Cory Barlog'un Twitter hesabına alıntıda bulunan bir hayran, oyunun neden ertelenmediğini söylemiyorsunuz… bu sinir bozucu olmaya başladı demesinin ardından yönetmenden açıklama geldi.

Cory Barlog'un Twitter hesabına alıntı yapılan tweette, "Neden hepiniz devam edip bize ragnarok'un ertelendiğini söylemiyorsunuz, böylece devam edip yılın geri kalanını ciddi bir şekilde planlayabiliyoruz, bu sinir bozucu olmaya başladı" sözlerine yer vermesinin ardından yönetmen Cory Barlog, "çünkü ertelenmedi" cevabını verdi.

Tüm bu kargaşanın ardından akılda kalan sorulara cevap niteliğinde açıklamada bulunan yönetmen Cory Barlog, "Bana kalsa, öğrendiğimde tüm bilgileri paylaşırdım, ama bu bana bağlı değil. Bu yüzden lütfen sabırlı olun. Söz veriyorum her şey olabilecek en kısa zamanda paylaşılacak." sözlerine yer verdi.

Sosyal medyada God of War Ragnarok'un çıkış tarihine karşın oluşan bu güvensizliğe bir son vermek isteyen Barlog, yaptığı açıklama ile hayranların içindeki kuşkuyu ortadan kaldırdı ve God of War Ragnarok'un 2022 yılında PS5 kullanıcılarıyla buluşacağını bildirdi.

dear all,



if it were up to me I would share all the information when I know about it. but it is not up to me.



so please, be patient.



I promise things will be shared at the earliest possible moment they can be.



we make games for you. we get to make games because of you. ?? pic.twitter.com/aw7dje5XxF