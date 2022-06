God of War Ragnarok Çıkış Tarihi Yakında Açıklanabilir

2018 çıkışlı God Of War'un bıraktığı hikayeyi kaldığı yerden devam ettirecek olan God of War Ragnarok ile ilgili önemli sızıntılar bulunmakta.

God of War Ragnarok bu yılın en çok beklenen oyunlarından birisi. Duyurulduğu günden bu yana hayranlar tarafından büyük bir ilgiyle beklenen oyun için beklentiler bir hayli yüksek. Hal böyleyken oyuncular oyun hakkında daha fazla şey öğrenmek için sabırsızlanıyor ve oyunun çıkış yapacağı tarihi iple çekiyor. Sony yaptığı duyuruda Ragnarok'un 2022 yılı içerisinde çıkış yapacağını söylemiş ve Santa Monica'daki geliştiriciler de durumun böyle olduğunu belirterek oyunun kesinlikle 2022 yılı içerisinde piyasaya sürüleceğini söylemişti. Yapılan bu açıklamalara rağmen hala kesin bir çıkış tarihi görmemiş olmamız oyuncuların aklında soru işaretlerinin oluşmasına sebep oldu.

Her ne kadar resmi kaynaklardan bir haber veya doğrulama almamış olsak da ortaya atılan iddialara ve insider'lardan gelen haberlere göre God of Ragnarok çıkış tarihi yakın bir zamanda oyuncularla paylaşılacak. Daha önce Last of US Remake ile ilgili önemli bilgileri de sızdıran The Snitch isimli Twitter hesabı yaptığı bir paylaşımda God of War'a ve 11110 sayısına dikkat çekti. 11110'in ikili sayı sisteminde 30'a eşit olması hayranların gözünden kaçmadı.

Snitch'in yaptığı paylaşıma sektörün bilinen insiderlarından Tom Henderson da katılarak "Elimizde God of War duyuruları için bir tarih var. 30 Haziran" başlıklı bir paylaşımda bulundu. 30 Haziran'ın perşembe gününe denk gelmesi ve State of Play etkinliklerinin genelde bu günde yapılması yeni bir etkinliğin yolda olduğuna dair şüpheleri de güçlendirdi.

Tanıdık ve nispeten güvenilir isimlerden böyle iddialar gelse de bu haberler henüz Sony tarafından doğrulanmadı, yani 30 Haziran'da bir State of Play göreceğimiz henüz kesin değil. Neler olacağını ise önümüzdeki günlerde göreceğiz.

SaveButonu / Gamegar