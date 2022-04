Ghost of Tsushima filminin senaryosunu kimin kaleme alacağı açıklandı

Only, Still, A Fighting Chance ve daha birçok filmde yazar ve yönetmen olarak yer alan yazar-yönetmen Takashi Doscher, Sony'nin yayınladığı aksiyon rol yapma oyunu Ghost of Tsushima'nın film senaryosunu yazacağı duyuruldu.

SENARYOYU TAKASHI DOSCHER KALEME ALACAK

Doscher'ın yazarlık kredileri arasında 2019'un bilim kurgu romantizmi Only, Hulu'ya özel film Still ve ESPN belgeseli A Fighting Chance'in yazarlığında ve yönetmenliğinde yer alıyor. Şimdi John Wick'in yönetmeni Chad Stahelski tarafından yönetilen Ghost of Tsushima'nın büyük ekran uyarlamasının senaryosunu kaleme alacak.

YÖNETMEN OYUNUN HAYRANI

Ghost of Tsusima filmi çok erken bir gelişme aşamasındadır ve Stahlski Aralık ayında "doğru yapmak" için filme zaman ayırmayı planladığını söyledi. Film ekibinin oyunun geliştiricisi Sucker Punch ile yakın bir şekilde çalıştığı söyleniyor. Stahlski, Ghost'un hayranıdır ve oyunu "birçok kez" oynadıktan sonra film çekme kararı aldı.

Takashi Doscher'ın Ghost of Tsushima'nın film yazarlığında yer alacağı duyurulmasının ardından Doscher Twitter hesabından, "Büyükannem ve büyükbabamla birlikte "chambara"nın tekrarını izleyerek büyüdüm. Lansman gününde PS2 için sıraya girmek için okulu atladım. Bunun kariyerimin en önemli noktası olduğunu söylemek yetersiz kalır. Onurlu ve alçakgönüllü. Arigato-gozaimasu!" sözlerine yer verdi.