Game Pass abonelerine müjde: Sevilen oyun ekleniyor!
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PlayStation cephesinde Game Pass benzeri bir sistemin ortaya çıkmasının ardından, Game Pass'e gösterilen özen artar olmuştu. Son aylarda servise eklenen oyunların daha kaliteli ve uzun ömürlü olduğunu fark etmiş olabilirsiniz. Bugün gerçekleşen Xbox etkinliğinde paylaşılan müjde, servisin abonelerini mutlu edecek.
Game Pass kütüphanesine ekleneceği duyurulan yeni hayatta kalma oyunu, bir süredir türünün en iyi örnekleri arasındaydı. Çok oyunculu deneyimi ile arkadaşlarınızla saatlerce vakit geçirmenizi sağlayacak yapım, belirtilen tarihte servise ekleniyor.
Kaliteli grafikleri ve oynanışı ile kısa sürede pek çok oyuncunun ilgisini çekmeyi başaran Valheim, yakında Game Pass'e gelecek. Büyük kitlelere ulaşsa da hala erken erişim sürecinde olan oyun, Steam'de 32TL fiyat etiketiyle satılıyor. Game Pass aboneleri, 2022 Sonbahar'ında bu oyunu da ek ücret ödemeden oynayabilecek. İyi bir hayatta kalma deneyiminin yanı sıra dar da olsa bir rol yapma deneyimi sunan Valheim'i hala satın almadıysanız gelecek aylarda Game Pass'te oynama seçeneğini de değerlendirebilirsiniz.
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Oyunla ilgili bir diğer büyük duyuru da Xbox konsollara geliyor olması. Zaten Game Pass'e eklenmesindeki en büyük espiri de bu. Oyununu konsol fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz.
Oyunu PC'de oynayacakların karşılaması gereken sistem gereksinimleri ise şu şekilde:
- 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
- İşletim Sistemi: Windows 7 ve üzeri
- İşlemci: 2.6 GHz Quad Core veya benzeri
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran Kartı: GeForce GTX 950 veya Radeon HD 7970
- DirectX: Sürüm 11
- Depolama: 1 GB kullanılabilir alan
- 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
- İşletim Sistemi: Windows 7 ve üzeri
- İşlemci: i5 3GHz or Ryzen 5 3GHz
- Bellek: 16 GB RAM
- Ekran Kartı: GeForce GTX 1060 or Radeon RX 580
- DirectX: Sürüm 11
- Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı
- Depolama: 1 GB kullanılabilir alan