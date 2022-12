FromSoftware Yeni Oyunu Armored Core 6'yı Duyurdu

Soulsborne türünün arkasındaki Japon stüdyo FromSoftware, yeni oyunu Armored Core 6'yı dün geceki The Game Awards etkinliğinde tanıttı.

The Game Awards 2022'de her yıl olduğu gibi ödüllerin verilmesinin yanı sıra birçok oyun duyurusu da yapıldı. Souls-borne türünün arkasındaki FromSoftware de yeni oyunu Armored Core 6: Fires of Rubicon'u burada ilk kez gösterdi. Son yıllarda Elden Ring, Sekiro ve Bloodborne gibi oyunlarla soulsborne türünde yapımlara imza atan stüdyo, böylece uzun bir aradan sonra eski fikri mülklerinden birine geri dönüş yapmış oldu.

FromSoftware soulsborne türünde oyunlar yapmadan önce, üçüncü şahıs "mech shooter" temalı Armored Core serisi için birçok oyun piyasaya sürmüştü. Serinin son oyunu ise Armored Core: Verdict Day adıyla 2012'de PlayStation 3 ve Xbox 360 için çıkmıştı.

Basın bülteninde yer alan detaylara göre, Armored Core 6: Fires of Rubicon "stüdyonun son aksiyon oyunlarındaki çığır açan oynanışı içerecek." Oyun 2023 yılında PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S ve PC platformları için çıkacak. Dağıtımını ise FromSoftware'in sıklıkla birlikte çalıştığı Bandai Namco yapacak.

Armored Core 6′da "oyuncular robotik araçlar kullanarak savaşırken, ani manevralar ile devasa üç boyutlu çevrelerden oluşan dünyaların içinde özgürce hareket edebilecekler". FromSoftware, yeni oyunu Armored Core 6'nın souls oyunlarına benzer biçimde "zorlayıcı ve hatırda kalan mücadelelerin yanında tatmin edici ilerleme sistemi ve derin bir oynanış" sunacağını belirtti.

FromSoftware'in yeni bir Armored Core oyunu üzerinde çalıştığına dair iddialar vardı. Hatta projeye ilk oynanış görüntüleri bu yılın başlarında sızdırılmıştı. Stüdyonun başkanı Hidetaka Miyazaki de 2017'de verdiği bir röportajda yeni bir Armored Core dahil toplamda üç yeni oyun projeleri olduğunu açıklamıştı.

The Game Awards 2022'de FromSoftware sadece yeni oyununu duyurmakla kalmadı. Bu yıl piyasaya sürdükleri Elden Ring, büyük ödül olan "Yılın Oyunu" ödülünün yanı sıra "En İyi Oyun Yönetimi" ve "En İyi Sanat Yönetimi" dallarında toplamda üç ödül kazandı.