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Fortnite'a CZN Burak ifadesi ekleniyor

Haberler.com - Yakupcan Aydemir - Gamegar
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Fortnite'a CZN Burak ifadesi ekleniyor

Epic Gams'in oynaması ücretsiz popüler battle royale oyunu Fortnite'a dünyaca ünlü Türk şef CZN Burak'ın videolarındaki ifadesi oyuna ekleniyor.

Fortnite'ın YouTube sayfasında liste dışı olarak yayınlanan videoda dünyaca ünlü Türk şef Czn Burak'ın gözünü kameradan ayırmayarak yemek yaptığı ifadesi oyunun mağazasına eklendi.

CZN BURAK, FORTNITE'A EKLENİYOR

YouTube'da liste dışı olarak yayınlanan videonun açıklamasında, "Umarım CZN Burak ikramına yer ayırmışsınızdır. Ne Tatlıyı Yakalayın! Şimdi Item Shop'tan ifade alın!" sözlerine yer verildi.

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Popüler battle royale oyunu Fortnite'a Ramazan Festivali etkinliği ile eklenecek CZN Burak ifadesi 20 Nisan Çarşamba günü TSİ 03.00 itibariyle içerik mağazasından satın alınabilecek.

Fortnite Ramazan Festival etkinliği detaylarına gitmek için buraya tıklayınız.

Fortnite'a CZN Burak ifadesi ekleniyor

Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Gamegar Editörü Haberler.com - Gamegar

Epic Games, CZN Burak, fortnite, Gamegar,, Haberler

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