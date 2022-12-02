CookieByte Entertainment'ın geliştirip All in! Games'in yayıncılığını yaptığı sıra tabanlı taktiksel strateji rol yapma oyunu Fort Triumph'un sistem gereksinimleri ve kaç GB yer kapladığı merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, Fort Triumph sistem gereksinimleri neler? Fort Triumph kaç GB? Detayları haberimizde…

XCOM'un sıra tabanlı savaşlarını, HOMM'un verdiği keşif duygusuyla harmanlayan strateji oyunu. Kasaba kur, eser topla, kahraman geliştir ve fizik kanunları ile çevreyi taktiklerde kullanabileceğiniz Fort Triumph'un sistem gereksinimleri neler? Fort Triumph kaç GB? İşte detaylar…

FORT TRIUMPH SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER?

Fort Triumph'u en düşük ayarlarda oynamak için Intel Core i3-4160 işlemci, 8 GB RAM ve NVIDIA GeForce GT 630 ekran kartı gerekmektedir.

FORT TRIUMPH MİNİMUM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşletim Sistemi : Windows 7 64 bit

: Windows 7 64 bit İşlemci : Intel Core i3 4160

: Intel Core i3 4160 Bellek : 8 GB RAM

: 8 GB RAM Ekran Kartı : NVIDIA GeForce GT 630

: NVIDIA GeForce GT 630 Depolama : 3 GB

FORT TRIUMPH ÖNERİLEN SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşletim Sistemi : Windows 10 64 bit

: Windows 10 64 bit İşlemci : Intel i7 4770

: Intel i7 4770 Bellek : 8 GB RAM

: 8 GB RAM Ekran Kartı : NVIDIA GeForce GTX 660 / Radeon HD 7850

: NVIDIA GeForce GTX 660 / Radeon HD 7850 Depolama : 3 GB

FORT TRIUMPH KAÇ GB?

Fort Triumph'u oynamak için en temel kurulum dahil 3 GB boş depolama alanı gerekmektedir.