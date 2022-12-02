Fort Triumph sistem gereksinimleri neler? Fort Triumph kaç GB?
Gamegar Haberleri
CookieByte Entertainment'ın geliştirip All in! Games'in yayıncılığını yaptığı sıra tabanlı taktiksel strateji rol yapma oyunu Fort Triumph'un sistem gereksinimleri ve kaç GB yer kapladığı merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, Fort Triumph sistem gereksinimleri neler? Fort Triumph kaç GB? Detayları haberimizde…
XCOM'un sıra tabanlı savaşlarını, HOMM'un verdiği keşif duygusuyla harmanlayan strateji oyunu. Kasaba kur, eser topla, kahraman geliştir ve fizik kanunları ile çevreyi taktiklerde kullanabileceğiniz Fort Triumph'un sistem gereksinimleri neler? Fort Triumph kaç GB? İşte detaylar…
Fort Triumph'u en düşük ayarlarda oynamak için Intel Core i3-4160 işlemci, 8 GB RAM ve NVIDIA GeForce GT 630 ekran kartı gerekmektedir.
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- İşletim Sistemi : Windows 7 64 bit
- İşlemci : Intel Core i3 4160
- Bellek : 8 GB RAM
- Ekran Kartı : NVIDIA GeForce GT 630
- Depolama : 3 GB
- İşletim Sistemi : Windows 10 64 bit
- İşlemci : Intel i7 4770
- Bellek : 8 GB RAM
- Ekran Kartı : NVIDIA GeForce GTX 660 / Radeon HD 7850
- Depolama : 3 GB
Fort Triumph'u oynamak için en temel kurulum dahil 3 GB boş depolama alanı gerekmektedir.