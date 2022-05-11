FIFA ile EA arasındaki anlaşma sona erdi! Yeni oyunun ismi belli oldu

Electronic Arts ile futbolun küresel yönetim organı FIFA arasında aylarca süren gergin müzakereler olumsuz sonuçlandı. Neredeyse 30 yıllık bir serüven olan FIFA ile EA ortaklığı ise bugün resmen sona erdi. Peki yeni oyunun adı ne olacak?

YENİ OYUNUN ADI EA SPORTS FC

EA ve FIFA arasındaki anlaşma bu yıl Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası'ndan sonra sona erecekti. Fakat önümüzdeki yaz aylarında düzenlenecek Kadınlar Dünya Kupası'na kadar uzanacak şekilde ayarlamalar yapıldı.

Şirket yetkilileri ise yaz sonunda, yani Kadınlar Dünya Kupası sona erdiğinde 150 milyondan fazla FIFA oyuncusunun seriye veda edeceğini söyledi. FIFA 23 yerine çıkacak yeni oyunun adı ise EA Sports FC (EA Sports Football Club) olacak.

Oyunun kendisi çok fazla değişmeyecek. Yani aslında adı dışında her şey aynı olacak. Fakat Dünya Kupası ve FIFA tarafından kontrol edilen diğer etkinlikler artık dahil edilmeyecek. Ancak dünyaca ünlü kulüpler, yıldızlar, diğer takımlar ve ligleri ile yapılan anlaşmalar devam edeceği için bu konuda da bir sıkıntı yaşanmayacağı söyleniyor.

Bununla birlikte genel toplama bakacak olursak FIFA ve EA Sports işbirliği her iki taraf için de oldukça karlı oldu. Öyle ki geçtiğimiz 20 yıl içerisinde 20 milyar doları aşan bir satış başarısına ulaştılar. Öte yandan anlaşmasının sonlanmasının en büyük sebebi de yine para oldu. Zira FIFA, EA'den yıllık olarak aldığı 15 milyon doların en az 2 katını istediğini söylüyordu.

Ancak bu oyuncular için aslında o kadar da kötü bir haber değil. Çünkü EA Sports, EA oyun motorunu kullanmaya devam edecek. Ayrıca anlaşmaları da devam ediyor. Bu sebeple gerçek anlamda yalnızca bir isim değişikli olduğunu hissedeceğiz. Fakat büyük çaplı etkilerini ilerleyen yıllarda görebiliriz. Örneğin FIFA, KONAMI ile anlaşarak isim hakkını onlara devrederse gerçek anlamda bir şok yaşanabilir.

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