Fıfa 23'ün sistem gereksinimleri Steam mağasında yerini aldı. 1 Ekim 2022'de piyasaya sürülecek Fıfa 23'ün sistem gereksinimleri oyuncular tarafından merak ediliyor. Peki, FIFA 23 sistem gereksinimleri neler? FIFA 23 kaç GB? İşte detaylar…

FIFA 23 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER?

FIFA 23'ü minimum ayarlarda oynamak isteyen futbolseverlerin Intel Core i5 6600k veya AMD Ryzen 5 1600 işlemciye, 8 GB RAM ve NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti veya AMD Radeon RX 570 ekran kartına sahip olması gerekmektedir. 60 FPS'te rahat oynamak isteyen oyuncular ise Intel Core i7 6700 veya AMD Ryzen 7 2700X işlemci, 12 GB RAM ve NVIDIA GeForce GTX 1660 veya AMD Radeon RX 5600 XT ekran kartı gerektirmektedir.

FIFA 23 MİNİMUM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit

İşlemci: Intel Core i5 6600k veya AMD Ryzen 5 1600

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti veya AMD Radeon RX 570

DirectX: Sürüm 12

Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Depolama: 100 GB kullanılabilir alan

FIFA 23 ÖNERİLEN SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit

İşlemci: Intel Core i7 6700 veya AMD Ryzen 7 2700X

Bellek: 12 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1660 veya AMD Radeon RX 5600 XT

DirectX: Sürüm 12

Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Depolama: 100 GB kullanılabilir alan

FIFA 23 KAÇ GB?

FIFA 23'ü oynamak isteyen futbolseverlerin en temel kurulum dahil bilgisayarlarında 100 GB boş depolama alanı olması gerekmektedir. İleriki güncellemeler ile birlikte FIFA 23'ün boyutunda da artış gerçekleşecektir.

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