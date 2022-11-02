Obsidian Entertainment tarafından geliştirilip Bethesda Softworks'ün yayıncılığını yaptığı açık dünya rol yapma oyunu Fallout New Vegas'ın sistem gereksinimleri ve kaç GB yer kapladığı, oyuncular tarafından araştırılıyor. Peki, Fallout New Vegas sistem gereksinimleri neler? Fallout New Vegas kaç GB? Detayları haberimizde…

Bethesda'nın sevilen açık dünya oyun serisi Fallout'ın 2010 yılında piyasaya sürülen hiti Fallout New Vegas'ın sistem gereksinimleri ve kaç GB yer kapladığı araştırılıyor. Peki, Fallout New Vegas sistem gereksinimleri neler? Fallout New Vegas kaç GB? İşte detaylar…

FALLOUT NEW VEGAS SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER?

Düşük sistemli PC dostu Fallout New Vegas'ı en düşük ayarlarda oynamak için Intel çift çekirdekli işlemci, minimum 2 GB RAM ve NVIDIA GeForce 6 serisi veya ATI 1300 XT serisi ekran kartına sahip olmak gerekmektedir.

FALLOUT NEW VEGAS MİNİMUM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşletim Sistemi : Windows 7

: Windows 7 İşlemci : Intel Dual Core 2.0GHz

: Intel Dual Core 2.0GHz Bellek : 2GB RAM

: 2GB RAM Depolama : 10GB boş alan

: 10GB boş alan Ekran Kartı : NVIDIA GeForce 6 serisi veya ATI 1300XT serisi

FALLOUT NEW VEGAS KAÇ GB?

Fallout New Vegas'ı oynayabilmek için en temel kurulum dahil 10 GB boş depolama alanı gerekmektedir.