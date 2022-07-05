Fall Guys Steam'den neden kaldırıldı? Fall Guys Steam'e geri dönecek mi? - Haberler

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Fall Guys Steam'den neden kaldırıldı? Fall Guys Steam'e geri dönecek mi?

Haberler.com - Yakupcan Aydemir - Gamegar
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Fall Guys Steam'den neden kaldırıldı? Fall Guys Steam'e geri dönecek mi?

Popüler çok oyunculu parti oyunu Fall Guys'ın Steam'den kaldırılmasının ardından Fall Guys'ın neden Steam'den kaldırıldığı ve Fall Guys'ın Steam'e geri dönüp dönmeyeceği hayranlar tarafından merak ediliyor. Peki, Fall Guys Steam'den neden kaldırıldı? Fall Guys Steam'e geri dönecek mi? Detayları haberimizde…

İlk olarak 2020'de piyasaya sürülen popüler parti oyunu Fall Guys'ın Steam'den neden kaldırıldığı merak ediliyor. Arkadaşlarınızla veya tek başınıza birçok parkuru tamamlayarak kazanmaya çalıştığınız parti oyunu Fall Guys Steam'den neden kaldırıldı? Fall Guys Steam'e geri dönecek mi? İşte detaylar…

FALL GUYS STEAM'DEN NEDEN KALDIRILDI?

Fall Guys'ın geliştiricisi Mediatonic, Steam'in rakibi Epic Games şirketi tarafından satın alınmasının ardından Epic Games Store'a ekleneceği bildirildi. 21 Haziran tarihinde Steam'den kaldırılıp Epic Games mağazasında ücretsiz olacağı duyuruldu.

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FALL GUYS STEAM'E GERİ DÖNECEK Mİ?

Epic Games'in Mediatonic'i satın almasının ardından geliştiriciliğini üstlendiği Fall Guys, Epic Games ve konsollarda ücretsiz olarak oynanmaya devam ediyor. Steam'in rakip firması Epic Games, Fall Guys'ın Steam'e geri dönmeyeceği konusunda kararlı.

Fall Guys'a Steam'de sahip olan kullanıcılar oyunu Steam üzerinden oynamaya devam edebilecekler, ancak Fall Guys'ın Steam'deki mağazası satışa kapatıldı.

Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Gamegar Editörü Haberler.com - Gamegar

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