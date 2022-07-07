Fall Guys 50 Milyon Oyuncuyu Aştı!

2020'nin popüler Battle Royale yapımlarından Fall Guys bedava olduktan 2 hafta sonra 50 milyon oyuncu sayısını aştı!

2020 yılında çıkış yapan Fall Guys çıkış döneminde oyun dünyasını fazlasıyla sarsmayı başarmıştı. Bir çeşit Battle Royale yapım olan Fall Guys, eğlenceli haritaları, birbirinden iyi kostümleri ve tatlı mı tatlı karakterleri ile yılın en büyük ses getiren işlerinden biri olmuştu. Zaman geçtikçe oyuncu sayısında düşüşler yaşanan Fall Guys'ı tekrardan başladığı yüksek noktalara getirmek için Mediatonic ekibi yoğun bir şekilde çalışmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz ay oynaması ücretsiz olan ve Epic Games üzerinde de çıkışı gerçekleşen Fall Guys, arkasındaki ekibi fazlasıyla mutlu edecek oyuncu rakamlarına ulaşmayı başardı. Free to Play olarak çıkışını takiben ilk 48 saatte 20 milyon oyuncu sayısını deviren Fall Guys çıkışı takip eden 2 hafta içerisinde ise 50 milyon oyuncu sayısını aşarak hala popüler bir yapım olduğunu gösterdi.

Şeklinde yapılan açıklamanın da gösterdiği gibi Fall Guys ekibi oyunun ulaştığı bu noktadan, tekrardan listelerde zirveye doğru olan hareketinden bir hayli memnun görünüyor. Çeşitli etkinlikler, yeni kostümler, Battle Pass eşyaları gibi içerikler ile sürekli güncellenmeye devam eden, Twitch Rivals gibi turnuvalar ile gündeme gelen Fall Guys, bir süre daha adından söz ettirecek gibi duruyor.

Eğer sizler daha önceden Fall Guys ismini duymamış veya göz atma imkanı bulamamış iseniz aşağıda yer alan bağlantıyı kullanarak bizlerin Fall Guys için yaptığımız inceleme içeriğine ulaşabilirsiniz.

SaveButonu / Gamegar