Exo One PS4 ve PS5 İçin Çıkış Yapmaya Hazırlanıyor

Kasım 2021 çıkışlı atmosferik keşif oyunu Exo One bu yaz PlayStation 4 ve PlayStation 5 için yayınlanacak.

Geliştiriciliğini Exbleative'in üstlendiği atmosferiyle dikkatleri üzerine çeken keşif oyunu Exo One önümüzdeki yaz PlayStation konsolları için çıkış yapacak. 18 Kasım 2021'de PC, Xbox One ve Xbox Series için piyasaya sürülen yapım bu vesileyle PlayStation konsollarında da oynanabilir olacak. Oyunun yayıncısı All in! Games YouTube üzerinden bir duyuru videosu da paylaştı.

All in! Games Exo One'ın PlayStation 4 ve PlayStation 5'e geleceğini duyurmuş olsa da oyunun çıkış tarihiyle ilgili kesin bir tarih paylaşmadı. Yayınlanan videoda gözüktüğü üzere oyun bu yaz PS oyuncularıyla buluşacak. Öte yandan oyunu şu anda gerek Steam ve Epic Games üzerinden PC'de gerekse de Microsoft Store üzerinden Xbox One ve Xbox Series'de deneyim etmek mümkün. Oyunun ayrıca Game Pass üzerinden oynanabildiğini de belirtelim.

Gizemli bir sinyalin peşine düştüğümüz Exo One'da uzayın derinliklerine dalıp karanlıkta kalmış sırları açıklığa kavuşturmaya çalışıyoruz. Hikayesinin yanı sıra atmosferiyle oyunculardan büyük beğeni toplayan oyun verdiği ambiyans ve kullandığı seslerle de sizi kendine çekiyor. Oyunun Steam incelemeleri de genel olarak olumlu. Exo One'ı bilgisayarda deneyim etmeniz gerek sistem gereksinimleri ise şu şekilde:

Minimum

İşlemci: Intel Core i5

Bellek: 4GB

Ekran Kartı: Nvidia Geforce 650 ve üstü

Depolama: 5 GB

Önerilen

İşlemci: Intel Core i7

Bellek: 8 GB

Ekran Kartı: Nvidia GeForce 1060 ve üstü

Depolama: 5 GB

Steam'den 35,00 TL'ye, Epic Games'den 28,00 TL'ye oynayabileceğiniz oyunun Microsoft Store fiyatı ise 47,50 TL. Oyunun Game Pass kütüphanesinde de bulunduğunu ve üyelik ile deneyim edebileceğinizi de tekrardan hatırlatalım. Exo One'ın PlayStation fiyatının ne olacağı ise şimdilik belli değil.

