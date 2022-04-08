Epic Games ve LEGO, çocuklara özel bir metaverse evreni oluşturuyor
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Dünyanın en büyük oyuncak şirketlerinden biri olan LEGO ve Fortnite'ın geliştiricisi Epic Games, çocuklara yönelik bir sanal alan oluşturmak için bir araya geldi.
Epic Games ve LEGO'nun çocuklar için oluşturacağı metaverse evreni hakkında çok fazla bilgi verilmese de inşa inşa ettikleri şey ne olursa olsun, en başından beri aile dostu bir sanal alan olarak tasarlanacağı bildirildi.
ÇOCUKLARA ÖZEL METAVERSE EVRENİ OLUŞTURULUYOR
İki şirketin çocuklara özel metaverse evreni oluşturmasındaki amaçları da paylaşıldı. Epic Games'in ve LEGO'nun oluşturacağı sanal alanda çocukların güvenliği ve refahı öncelik haline getirilecek, mahremiyeti korunacak ve ailelere çocukları üzerinde kontrol sağlayabilecek yetki verilecek.
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"LEGO İLE BİR ARAYA GELMEKTEN HEYECAN DUYUYORUZ"
İki şirketin çocuklar için metaverse evreni oluşturacağını duyurmasının ardından Epic Games'in CEO'su Tim Sweeney'in yaptığı basın açıklamasında, " Metaverse'de çocuklar ve aileleri için yapılmış eğlenceli bir alan oluşturmak için LEGO ile bir araya gelmekten heyecan duyuyoruz." sözlerine yer verdi.