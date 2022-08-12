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Epic Games'te bu hafta 32 TL değerindeki oyun ücretsiz oldu

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Epic Games'te bu hafta 32 TL değerindeki oyun ücretsiz oldu

Her hafta ücretsiz oyun veren Epic Games'te bu haftanın oyunu belli oldu.

Epic Games Store her hafta ücretsiz oyun vermeye aralıksız devam ediyor. Perşembe gününden Perşembe gününe dağıtılan oyunlar yıllardır oyuncuları sevindiriyor. Bu oyunlar kimi zaman tek, kimi zaman iki ücretsiz oyun oluyor. Geçtiğimiz saatlerde bu haftanın ücretsiz oyunu da indirmeye açıldı.

EPIC GAMES'İN BU HAFTAKİ ÜCRETSİZ OYUNU AÇILDI

Bu haftanın hediyesi 32 TL değerindeki 'Cook, Serve, Delicious! 3?!' oldu. Oyunda savaşın yıkıcı etkilerini yaşayan Amerika çapında yüzlerce farklı yemeği dağıtırken, yemekleri pişir, servis et ve yemek kamyonu yönetiyoruz. Bu bağlantıya tıklayarak oyunu kalıcı olarak kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

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Tekmoloji / Gamegar

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