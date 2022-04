Epic Games'in bu 375 TL değerindeki ücretsiz oyunları erişime açıldı

Popüler aksiyon-strateji oyunu ve Rogue-lite oyununu kullanıcılarına ücretsiz olarak veriyor. Epic Games'in bu haftaki oyunları kullanıcıların yüzünü güldürdü. 31 Mart ve 7 Nisan tarihleri arasında iki adet ücretsiz oyunu kullanıcılarına verdi.

Epic Games'in bir sonraki hafta (7-14 Nisan) tarihleri arasındaki oyunları da açıklandı. Epic Games kullanıcılarına 7 Nisan'dan itibaren etkin olacak Aksiyon oyunu Rogue Legacy ve Keşif oyunu The Vanishing of Ethan Carter'ı veriyor.

EPIC GAMES 31 MART – 7 NİSAN ÜCRETSİZ OYUNLARI

CITY OF BRASS

Deneyimli BioShock geliştiricileri tarafından oluşturulan birinci şahıs aksiyon macera oyunu City of Brass' ta gözü pek bir hırsız olun. Pala ve çok amaçlı bir kırbaç kuşanarak Binbir Gece Masalları temalı gösterişli metropolün merkezine ulaşmak için herkesi kırbaçtan geçirecek, tuzak kurup oltaya getireceksiniz veya zamanınız tükendikçe ölümle yüzleşeceksiniz.

TOTAL WAR WARHAMMER

Eleştirmenlerin beğenisini toplayan Total War: WARHAMMER, Warhammer Fantezi Muharebeleri dünyasındaki tur bazlı epik imparatorluk seferini devasa ve çarpıcı gerçek zamanlı muharebelerle birleştiriyor.