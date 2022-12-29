Popüler dijital video oyun dağıtımcısı Epic Games'in Aralık ayı boyunca 15 adet ücretsiz oyun dağıtacağını duyurmasının ardından hangi oyunları ücretsiz olarak vereceği merak edilen konular arasında yer aldı. Peki, Epic Games 30 Aralık ücretsiz oyunu ne? Detayları haberimizde…

Her hafta kullanıcılarına ücretsiz oyunlar veren Epic Games, yılbaşına özel 15 gün boyunca 15 ücretsiz oyun vereceğini duyurdu. Her gün saat 19.00'da ücretsiz oyun veren Epic Games'in 30 Aralık ücretsiz oyunu ne? İşte tahminlerimiz…

Epic Games'in her gün verdiği ücretsiz oyunların yılbaşı hediye paketinde detaylar bulunmaktadır ve aslında Epic Games, oyunları önceden tahmin etmenizi sağlamaktadır.

EPIC GAMES 30 ARALIK ÜCRETSİZ OYUNU

Epic Games'in yılbaşında ücretsiz olarak verdiği 15 ücretsiz oyun 29 Aralık ile sona erdi. Epic Games, kullanıcılarına tekrardan her hafta Perşembe günü ücretsiz oyunlar vermeye devam edecek.

EPIC GAMES 5 OCAK ÜCRETSİZ OYUNU

Epic Games'in bir sonraki ücretsiz oyunları 5 - 12 Ocak tarihleri arasında verilecek.

Kerbal Space Program

Shadow Tactics - Aiko's Choice

Epic Games'in Aralık boyunca ücretsiz verdiği 15 oyunun tüm listesine ulaşmak için buraya tıklayınız.