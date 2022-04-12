Elden Ring'den yeni bir speedrun rekoru daha! Oyunu 8 dakikada bitirdi

Elden Ring speedrunları, oyunun piyasaya sürülmesinden bu yana yüzlerce hatta binlerce kez denendi. Her seferinde kısalan süreler bir saatlerden 10 dakikanın altına düştü. Dün paylaştığımız haberde Elden Ring'i 12 dakikada tamamlayan yayıncının hemen ardından başka bir yayıncıdan yeni rekor geldi.

ELDEN RING'İ 8 DAKİKADA BİTİRDİ

Distortion2 kullanıcı adlı yayıncı Elden Ring'i geçtiğimiz günlerde keşfedilen zip tekniği ile 8 dakika 56 saniyede bitirmeyi başardı. Zip tekniğinde kılıcınız ile savunma yaparken belirli bir süre sonra bir adım atmanız halinde sizi haritada saatlerce yürümekten kurtararak çok uzaklara fırlatıyor.

Speenrunlarda her saniye önemli olduğundan speedrun yapan oyuncular her saniyeyi değerlendirmeye çalışıyor. Oyuncular, oyundaki bosslara bulaşmadan zip tekniği ile ışınlana ışınlana oyunu kısa sürede tamamlamaya çalışıyorlar.