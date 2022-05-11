EA Sports FC ne zaman çıkacak? EA Sports FC çıkış tarihi!

Popüler oyun geliştiricisi ve yayıncısı Electronic Arts, 10 Mayıs'ta yaptığı açıklama ile FIFA lisans anlaşmasının bittiğini, bir sonraki oyunun EA Sports FC adıyla piyasaya sürüleceğini açıkladı. Peki, EA Sports FC ne zaman çıkacak? İşte EA Sports FC çıkış tarihi!

EA SPORTS FC NE ZAMAN ÇIKACAK?

Electronic Arts, eski FIFA oyunlarını her sene olduğu gibi yeni yıla gelmeden 2-3 ay önce piyasaya sürüyordu. Bu da yılın dördüncü çeyreğine denk geliyordu. Futbol oyunu severleri yeni oyunu bir sonraki yıla girmeden deneyimleyebiliyordu. Ancak, EA'nın yaptığı yeni duyuru ile EA Sports FC'nin yeni çıkış tarihi için 2023 öngörülüyor.

EA SPORTS FC ÇIKIŞ TARİHİ

Electronic Arts'ın resmi sitesinde yaptığı açıklamada, "Küresel futbolun geleceğini hepinizle birlikte inşa etmekten inanılamaz heyecan duyuyoruz ve 2023 yazında EA Sports FC hakkında daha fazla bilgi paylaşmaktan mutluluk duyacağız." sözlerine yer verdi. Eski adıyla FIFA yeni adıyla EA Sports FC'nin yeni oyununun piyasaya sürülmesi uzun sürecek gibi görünüyor.