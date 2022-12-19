Electronic Arts'ın bilgisayar uygulamasını kullanırken sorun yaşayan birçok kullanıcı konu hakkında detayları merak ediyor. Electronic Arts'ın bilgisayar uygulaması EA'de ortaya gelen sorun sonucunda oyuncular "EA çöktü mü? Origin çöktü mü?" şeklinde araştırmalar yapıyor. Peki EA çöktü mü? EA çöktü mü? Origin çöktü mü? EA sunucu durumu! Detayları haberimizde…

Video oyun yayıncısı Electronic Arts'ın bilgisayar uygulamasına EA veya Origin yapmaya çalışan oyuncular, sunucu bağlantı hatası ile karşılaşıyor. Peki, EA çöktü mü? Origin çöktü mü? EA, Origin sunucu durumu! İşte detaylar…

EA ÇÖKTÜ MÜ?

Downdetector sitesindeki raporlara göre EA ve Origin uygulamasında anlık bir çökme bulunmaktadır. Kullanıcıların oluşturduğu raporda sunucuya bağlanmadığı bildirilirken konuya ilişkin olarak Electronic Arts'tan herhangi bir açıklama gelmedi.

ORIGIN ÇÖKTÜ MÜ?

Downdetector sitesindeki raporlara göre EA ve Origin uygulamasında anlık bir çökme bulunmaktadır. Kullanıcıların oluşturduğu raporda sunucuya bağlanmadığı bildirilirken konuya ilişkin olarak Electronic Arts'tan herhangi bir açıklama gelmedi.