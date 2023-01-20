Drift86 sistem gereksinimleri neler? Drift 86 kaç GB?

RewindApp tarafından geliştirilip yayınlanan drift oyunu Drift86'nıın sistem gereksinimleri ve kaç GB yer kapladığı merak ediliyor. Peki, Drift86 sistem gereksinimleri neler? Drift 86 kaç GB? Detayları haberimizde…