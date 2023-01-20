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Drift86 sistem gereksinimleri neler? Drift 86 kaç GB?

Gamegar Haberleri

Drift86 sistem gereksinimleri neler? Drift 86 kaç GB?

RewindApp tarafından geliştirilip yayınlanan drift oyunu Drift86'nıın sistem gereksinimleri ve kaç GB yer kapladığı merak ediliyor. Peki, Drift86 sistem gereksinimleri neler? Drift 86 kaç GB? Detayları haberimizde…

Drift86'da Drift sanatında ustalaşmanız gerekecek. Müzik üzerinde en büyük combo'yu yapmaya çalışın, sizi gaz pedalına basmak isteyeceğiniz Drift86 sistem gereksinimleri neler? Drift 86 kaç GB? İşte detaylar…

Düşük sistemli PC dostu Drift86'yı minimum ayarlarda oynamak için Intel Pentium 4 veya AMD athlon işlemci, minimum 4 GB RAM ve Intel HD Graphics 4000 ekran kartı gerektirmektedir.

  • İşletim Sistemi : Windows 7
  • İşlemci : 2 GHz Intel Pentium 4 veya AMD Athlon
  • Bellek : 4 GB RAM
  • Ekran Kartı : Intel HD Graphics 4000
  • Depolama : 2 GB kullanılabilir alan

Drift86'yı oynayabilmek için en temel kurulum dahil 2 GB boş depolama alanı gerekmektedir.

Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Espor ve Oyun Editörü Haberler.com - Gamegar

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