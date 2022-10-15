Dream League Soccer 2023 ne zaman çıkacak? DLS 23 çıktı mı?
Gamegar Haberleri
Dünyanın en popüler mobil futbol oyunlarından biri olan Dream League Soccer'ın yeni oyunu DLS 23'nin çıkış tarihi açıklandı. Peki, Dream League Soccer 2023 ne zaman çıkacak? DLS 23 ne zaman çıkacak? DLS 23 çıktı mı?
Dream League Soccer 2023 ne zaman çıkacak? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Mobil futbol oyuncularının son zamanda en çok merak ettiği sorulardan birisi DLS 2023 ne zaman çıkacak? DLS 2023 çıktı mı? Dünyanın en popüler mobil futbol oyunu Dream League Soccer'ın çıkış tarihi hakkında bilinenler neler? Detaylar haberimizde…
DLS 22'nin çıkış tarihi geçtiğimiz günlerde açıklandı. DLS 22, Google Play Store ve App Store'da 3 Aralık 2022 tarihinde çıkış yapacak
- DLS 18: Kasım 2017
- DLS 19: Kasım 2018
- DLS 20: Aralık 2019
- DLS 21: Kasım 2020
- DLS 22: 10 Aralık 2021
- DLS 23: 3 Aralık 2022
Dream League Soccer, First Touch Games tarafından geliştirilen ve yayınlanan mobil futbol oyunudur. Android, iOS, Windows Phone ve Windows 10 Mobile gibi 4 tane büyük platformda da yeri olan Dream League Soccer, dünyanın en popüler mobil futbol oyunudur. 2011 yılından bu yana her sene oyuna yeni bir güncelleme getirerek oynanışı, takımları ve grafikleri değiştirmektedir.
- Menajer Modu: Oyunun en ikonik ve maceralı modunun bu versiyonda geri gelmesi bekleniyor. Oyunu Transferler, Finans, Fitness, Taraftar Onayı, Yönetim, Medya vb. gibi ekibinizin farklı yönlerini yöneterek oynayabilirsiniz.
- Oynanış İyileştirmeleri: Takımlar artık dinamik olarak konumlandırmayı değiştiriyor ve her diziliş için benzersiz koşular yapıyor.
- İyileştirilmiş menüler, arayüz ve görseller: Yeni bir kullanıcı arayüzü ve oyun içi grafiklerde daha fazla cila.
- Ekip Olanakları: İşe Alım Merkezi, açılabilir avantajlara sahiptir.
- Kit şablonları: Güncel trendlere ayak uydurmak için daha fazlası mevcuttur.
- Veriler ve Transferler:Oyun güncellenirken en son Yaz güncellemeleri dikkate alınacaktır.
- Güncellenmiş Film Müziği: Bir sonraki maçın için seni heyecanlandıracak birkaç yeni şarkı.
- Tekliflerinizi verin: Tekliflerinizi Online Transfer pencerelerinde yayınlanan oyunculara verebilirsiniz.
- Kar havası: Geri döndü! Sahadaki soğuğu hissedin.
- Fantezi tabanlı etkinlikler: Çevrimiçi turnuvalarda en iyi kulüpler olarak oynayın.
- Geliştirilmiş stadyum atmosferi: Gerçek deneyimi yeniden yaratmak için daha fazla görevli, personel, taraftar, pankart ve bayrak eklendi.
- Daha doğru oyuncu çarpışması: Oyununuzda fizikselliği hissedin.
- Çevrimiçi Canlı Transferler: Oyuncunuzun satış taban fiyatını dünyanın her yerinden farklı oyuncularla çevrimiçi olarak yerleştirebilirsiniz.
- Grafik cilası: Stadyum efektlerinde, kalabalık renklerinde ve dokularında, aydınlatma optimizasyonlarında, ara sahne zamanlamalarında ve daha fazlasında düzinelerce değişiklik.
- Yeni Oyuncular: En çok beklenen Lewandowski, Haaland gibi farklı liglerden yeni oyuncular bulabilirsiniz.
- Çeşitli hata düzeltmeleri: Mümkün olduğu kadar çok hatayı ortadan kaldırmak için aylardır yoğun bir şekilde çalışıyoruz ve daha fazlasının hızlı bir şekilde düzeltilmesini sağlamaya devam edeceğiz.