Dream League Soccer 2023 ne zaman çıkacak? DLS 23 çıktı mı?

Dünyanın en popüler mobil futbol oyunlarından biri olan Dream League Soccer'ın yeni oyunu DLS 23'nin çıkış tarihi açıklandı. Peki, Dream League Soccer 2023 ne zaman çıkacak? DLS 23 ne zaman çıkacak? DLS 23 çıktı mı?

Dream League Soccer 2023 ne zaman çıkacak? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Mobil futbol oyuncularının son zamanda en çok merak ettiği sorulardan birisi DLS 2023 ne zaman çıkacak? DLS 2023 çıktı mı? Dünyanın en popüler mobil futbol oyunu Dream League Soccer'ın çıkış tarihi hakkında bilinenler neler? Detaylar haberimizde…

DREAM LEAGUE SOCCER 2023 NE ZAMAN ÇIKACAK?

DLS 22'nin çıkış tarihi geçtiğimiz günlerde açıklandı. DLS 22, Google Play Store ve App Store'da 3 Aralık 2022 tarihinde çıkış yapacak

DLS 18: Kasım 2017

DLS 19: Kasım 2018

DLS 20: Aralık 2019

DLS 21: Kasım 2020

DLS 22: 10 Aralık 2021

DLS 23: 3 Aralık 2022

DREAM LEAGUE SOCCER 2023

Dream League Soccer, First Touch Games tarafından geliştirilen ve yayınlanan mobil futbol oyunudur. Android, iOS, Windows Phone ve Windows 10 Mobile gibi 4 tane büyük platformda da yeri olan Dream League Soccer, dünyanın en popüler mobil futbol oyunudur. 2011 yılından bu yana her sene oyuna yeni bir güncelleme getirerek oynanışı, takımları ve grafikleri değiştirmektedir.

DLS 23 YENİLİKLERİ