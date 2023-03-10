Detaycıların Bilgisini Sınayacak Oyun Motoru Testi

Oyun motoru testi popüler oyunların hangi mutfaklarda geliştirildiğine yönelik bilginizi sınıyor. Bakalım 'Engine' geekleri aramızda mı!

Ayrıca 30 sorudan oluşan bu test yalnızca bilginizi sınamayacak, oyunlarla ilgili genel kültürünüzü artıracak. Hatta belki de oyun motorlarına olan bakışınızı bile etkileyecek. Unutmamak lazım ki bu büyük ve detaylı yazılımlar stüdyolar için çoğu zaman yalnızca birer araçtan ibaret.

Şimdi dilerseniz sizi testimizle baş başa bırakalım. Skorunuzu yorumlarda bizimle ve diğer okurlarımızla paylaşabilirsiniz!

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