Destiny 2 Xur nerede? Xur ne satıyor? 10-12 Nisan

Xur, her hafta her Muhafız sınıfı için bir tane olmak üzere rastgele bir Egzotik zırh çeşidinin yanı sıra rastgele bir Egzotik Silah ve satın alınabilecek bir Egzotik Engram'a sahiptir. Egzotik eşyalarına ek olarak, Muhafızlarınızı donatmak için rastgele bir Efsanevi silah ve zırh koleksiyonuna sahip.

Xur'u nerede bulacağınız, hangi Egzotik silahların ve zırhların mevcut olduğu ve PvE veya PvP için hangi Efsanevi silahları almanız gerektiği de dahil olmak üzere hafta boyunca Xur hakkındaki tüm bilgileri topladık.

DESTINY 2 XUR NEREDE?

Xur, 10 Nisan'dan 12 Nisan'a kadar EDZ'deki Winding Cove'da bulunabilir. Ona ulaşmak için Winding Cove'daki iniş noktasına gidin. Vardığınızda, koyun en ucundaki kaya kayalıklarını bulun ve bazı Fallen'ların yanındaki bir platforma sarılmış bir mağara arayın. Orada hepimizin hayran olduğu ucube satıcıyı bulacaksınız.

DESTINY 2 XUR NE SATIYOR?