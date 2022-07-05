Destiny 2 geliştiricileri FPS mobil oyunu üzerinde çalışıyor - Haberler

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Destiny 2 geliştiricileri FPS mobil oyunu üzerinde çalışıyor

Haberler.com - Yakupcan Aydemir - Gamegar
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Destiny 2 geliştiricileri FPS mobil oyunu üzerinde çalışıyor

Destiny stüdyosu Bungie'nin yaklaşık iki yıldır geliştirildiği iddia edilen duyurulmamış bir FPS mobil oyunu üzerinde Çinli şirket NetEase ile birlikte çalıştığı bildirildi.

Destiny ve Halo'nun arkasındaki popüler video oyun geliştiricisi Bungie ve Çin'in en büyük teknolojisi şirketlerinden biri olan NetEase, duyurulmamış bir FPS mobil oyunu üzerinde çalışıyor.

BUNGIE, FPS MOBİL OYUNU GELİŞTİRİYOR

NetEase'in kalkınma planları hakkında bilgi sahibi olan bir kaynağa göre Destiny 2'nin geliştiricisi Bungie'nin iki yıldan beri FPS mobil oyunu geliştirilmekte olduğu açıkladı. Ayrıca görünüşe göre Bungie'nin şu anki amiral gemisi oyunu Destiny 2 ile ilgili değil. Her iki şirket de henüz proje hakkında resmi bir açıklama yapmadı.

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Sony, Ocak 2022'de Bungie'nin 3,6 milyar dolar değerindeki satın alma anlaşmasını açıkladı. Bir kazanç çağrısı sırasında Sony CFO'su Hiroki Totoki, Bungie'nin Sony'nin film ve TV'ye genişlemesi için platformundan nasıl yararlanabileceğini anlattı.

Totoki, "Bungie, sahip oldukları IP'yi çok boyutlu bir şekilde beslemek istiyor ve bu onların umudu" sözlerine yer verdi. "Bunun için buna yardımcı olabileceğimize inanıyoruz -Sony Pictures ve Sony Music'e sahibiz ve Bungie, IP'lerinin gelişebilmesi ve büyüyebilmesi için platformumuzdan yararlanabilir." dedi.

Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Gamegar Editörü Haberler.com - Gamegar

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