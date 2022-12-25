Kojima Productions tarafından geliştirilip 505 Games'in yayıncılığını yaptığı açık dünya aksiyon macera oyunu Death Stranding'in sistem gereksinimleri ve kaç GB yer kapladığı oyuncular tarafından merak ediliyor. Peki, Death Stranding sistem gereksinimleri neler? Death Stranding kaç GB? Detayları haberimizde...

Efsanevi oyun yapımcısı Hideo Kojima'dan yepyeni, türlere meydan okuyan bir deneyim geliyor. Sam Bridges, Death Stranding tarafından tamamen dönüştürülmüş bir dünyaya meydan okumalıdır. Sam, geleceğimizin kopuk kalıntılarını taşıyarak, paramparça olmuş dünyayı yeniden birleştirmek üzere bir yolculuğa çıkaracağınız Death Stranding sistem gereksinimleri neler? Death Stranding kaç GB? İşte detaylar...

DEATH STRANDING SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER?

Death Stranding'i minimum ayarlarda oynayabilmek için Intel Core i5-3470 veya AMD Ryzen 3 1200 işlemci, minimum 8 GB RAM ve NVIDIA GeForce GTX 1050 veya AMD Radeon RX 560 ekran kartı gerekmektedir.

DEATH STRANDING MİNİMUM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşletim Sistemi : Windows 10

: Windows 10 İşlemci : Intel Core i5-3470 veya AMD Ryzen 3 1200

: Intel Core i5-3470 veya AMD Ryzen 3 1200 Bellek : 8 GB RAM

: 8 GB RAM Ekran Kartı : NVIDIA GeForce GTX 1050 veya AMD Radeon RX 560

: NVIDIA GeForce GTX 1050 veya AMD Radeon RX 560 Depolama : 80 GB boş alan

DEATH STRANDING SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşletim Sistemi : Windows 10

: Windows 10 İşlemci : Intel Core i7-3770 veya AMD Ryzen 5 1600

: Intel Core i7-3770 veya AMD Ryzen 5 1600 Bellek : 8 GB RAM

: 8 GB RAM Ekran Kartı : NVIDIA GeForce GTX 1060 veya AMD Radeon RX 590

: NVIDIA GeForce GTX 1060 veya AMD Radeon RX 590 Depolama : 80 GB boş alan

DEATH STRANDING KAÇ GB?

Death Stranding'i oynayabilmek için en temel kurulum dahil 80 GB boş depolama alanı gerekmektedir.