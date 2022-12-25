Üye Girişi
Haberi Paylaş

Death Stranding sistem gereksinimleri neler? Death Stranding kaç GB?

Gamegar Haberleri

Death Stranding sistem gereksinimleri neler? Death Stranding kaç GB?

Kojima Productions tarafından geliştirilip 505 Games'in yayıncılığını yaptığı açık dünya aksiyon macera oyunu Death Stranding'in sistem gereksinimleri ve kaç GB yer kapladığı oyuncular tarafından merak ediliyor. Peki, Death Stranding sistem gereksinimleri neler? Death Stranding kaç GB? Detayları haberimizde...

Efsanevi oyun yapımcısı Hideo Kojima'dan yepyeni, türlere meydan okuyan bir deneyim geliyor. Sam Bridges, Death Stranding tarafından tamamen dönüştürülmüş bir dünyaya meydan okumalıdır. Sam, geleceğimizin kopuk kalıntılarını taşıyarak, paramparça olmuş dünyayı yeniden birleştirmek üzere bir yolculuğa çıkaracağınız Death Stranding sistem gereksinimleri neler? Death Stranding kaç GB? İşte detaylar...

Death Stranding'i minimum ayarlarda oynayabilmek için Intel Core i5-3470 veya AMD Ryzen 3 1200 işlemci, minimum 8 GB RAM ve NVIDIA GeForce GTX 1050 veya AMD Radeon RX 560 ekran kartı gerekmektedir.

Discord sunucumuza katılmak için buraya tıklayınız

  • İşletim Sistemi : Windows 10
  • İşlemci : Intel Core i5-3470 veya AMD Ryzen 3 1200
  • Bellek : 8 GB RAM
  • Ekran Kartı : NVIDIA GeForce GTX 1050 veya AMD Radeon RX 560
  • Depolama : 80 GB boş alan

  • İşletim Sistemi : Windows 10
  • İşlemci : Intel Core i7-3770 veya AMD Ryzen 5 1600
  • Bellek : 8 GB RAM
  • Ekran Kartı : NVIDIA GeForce GTX 1060 veya AMD Radeon RX 590
  • Depolama : 80 GB boş alan

Death Stranding'i oynayabilmek için en temel kurulum dahil 80 GB boş depolama alanı gerekmektedir.

Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Espor ve Oyun Editörü Haberler.com - Gamegar

Death Stranding Directors Cut Epic Games Rehber Steam Gamegar Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title