FromSoftware'in geliştiriciliğini ve yayıncılığını yaptığı souls-like karanlık fantezi rol yapma oyunu Dark Souls 3'ün sistem gereksinimleri, oyuncular tarafından araştırılıyor. Peki, Dark Souls 3 sistem gereksinimleri neler? Dark Souls 3 kaç GB? Dark Souls 3 Türkçe mi? Detayları haberimizde…

Souls-like oyunlarıyla ve zorlayıcı türüyle bilinen video oyun geliştiricisi FromSoftware'in 2016 yılında piyasaya sürdüğü Dark Souls 3'ün sistem gereksinimleri merak ediliyor. Peki, Dark Souls 3 sistem gereksinimleri neler? Dark Souls 3 kaç GB? Dark Souls 3 Türkçe mi? İşte detaylar…

DARK SOULS 3 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER?

Dark Souls 3'ü minimum ayarlarda oynayabilmek için Intel Core i3-2100 veya AMD FX-6300 işlemci, 4 GB RAM ve NVIDIA GeForce GTX 750 Ti veya AMD ATI Radeon HD 7950 ekran kartı gerekmektedir.

DARK SOULS 3 MİNİMUM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşletim Sistemi: Windows 7

İşlemci: Intel Core i3-2100 veya AMD FX-6300

Bellek: 4 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 750 Ti veya ATI Radeon HD 7950

DirectX: Sürüm 11

Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Depolama: 25 GB kullanılabilir alan

DARK SOULS 3 ÖNERİLEN SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşletim Sistemi: Windows 10

İşlemci: Intel Core i7-3770 veya AMD FX-8350

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 970 veya ATI Radeon R9

DirectX: Sürüm 11

Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Depolama: 25 GB kullanılabilir alan

DARK SOULS 3 KAÇ GB?

Dark Souls 3'ü oynayabilmek için en temel kurulum dahil bilgisayarınızda 25 GB boş depolama alanı gerekmektedir.

DARK SOULS 3 TÜRKÇE Mİ?

Dark Souls 3'ün Türkçe seslendirme veya Türkçe altyazı seçeneği bulunmamaktadır.

DARK SOULS 3 KAÇ SAAT SÜRER?

Ana görevlere odaklanarak Dark Souls 3'ü yaklaşık 35 saatte bitirebilirsiniz. Oyunun %100 tamamlamak için ise 90-100 saat arası sürmektedir.