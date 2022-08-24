Dark Souls 3 sistem gereksinimleri neler? Dark Souls 3 kaç GB?
Gamegar Haberleri
FromSoftware'in geliştiriciliğini ve yayıncılığını yaptığı souls-like karanlık fantezi rol yapma oyunu Dark Souls 3'ün sistem gereksinimleri, oyuncular tarafından araştırılıyor. Peki, Dark Souls 3 sistem gereksinimleri neler? Dark Souls 3 kaç GB? Dark Souls 3 Türkçe mi? Detayları haberimizde…
Souls-like oyunlarıyla ve zorlayıcı türüyle bilinen video oyun geliştiricisi FromSoftware'in 2016 yılında piyasaya sürdüğü Dark Souls 3'ün sistem gereksinimleri merak ediliyor. Peki, Dark Souls 3 sistem gereksinimleri neler? Dark Souls 3 kaç GB? Dark Souls 3 Türkçe mi? İşte detaylar…
Dark Souls 3'ü minimum ayarlarda oynayabilmek için Intel Core i3-2100 veya AMD FX-6300 işlemci, 4 GB RAM ve NVIDIA GeForce GTX 750 Ti veya AMD ATI Radeon HD 7950 ekran kartı gerekmektedir.
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- İşletim Sistemi: Windows 7
- İşlemci: Intel Core i3-2100 veya AMD FX-6300
- Bellek: 4 GB RAM
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 750 Ti veya ATI Radeon HD 7950
- DirectX: Sürüm 11
- Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı
- Depolama: 25 GB kullanılabilir alan
- İşletim Sistemi: Windows 10
- İşlemci: Intel Core i7-3770 veya AMD FX-8350
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 970 veya ATI Radeon R9
- DirectX: Sürüm 11
- Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı
- Depolama: 25 GB kullanılabilir alan
Dark Souls 3'ü oynayabilmek için en temel kurulum dahil bilgisayarınızda 25 GB boş depolama alanı gerekmektedir.
Dark Souls 3'ün Türkçe seslendirme veya Türkçe altyazı seçeneği bulunmamaktadır.
Ana görevlere odaklanarak Dark Souls 3'ü yaklaşık 35 saatte bitirebilirsiniz. Oyunun %100 tamamlamak için ise 90-100 saat arası sürmektedir.