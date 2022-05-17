Cyberpunk 2077, Unreal Engine 5 ile tekrardan tasarlandı - Haberler

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Cyberpunk 2077, Unreal Engine 5 ile tekrardan tasarlandı

Haberler.com - Yakupcan Aydemir - Gamegar
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Cyberpunk 2077, Unreal Engine 5 ile tekrardan tasarlandı

Cyberpunk 2077, Epic Games'in popüler oyun motoru Unreal Engine 5 ile tekrardan tasarlanarak Night City'ye daha canlı bir görünüm verildi.

CD Projekt Red'in bilim kurgu rol yapma oyunu Cyberpunk 2077'nin geleceğin oyun motoru olarak tanımlanan Unreal Engine 5 ile kısa bir render sahnesi paylaşıldı. Cyberpunk dünyasını hologramlarından, uçan arabalarına kadar her detayıyla yansıtan Unreal Engine 5 projesi oyuncuları heyecanlandırdı.

CYBERPUNK 2077 TEKRARDAN TASARLANDI

Saher Tarek kullanıcı adlı YouTube kanalında Cyberpunk 2077'den ilham aldığını belirttiği Unreal Engine 5 projesi, geçtiğimiz günlerde YouTube'da paylaşıldı. Oldukça ilgi gören proje, ilgi odağı oldu.

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Cyberpunk 2077, Unreal Engine 5 ile tekrardan tasarlandı

YouTube'a yüklenen 17 saniyelik videoda Unreal Engine 5 oyun motoru ile tasarlanan Cyberpunk dünyasını ultra çözünürlüklerle göstermesi, Unreal Engine 5 ile tasarlanacak bir sonraki nesil oyunları için büyük bir ilham kaynağı olabilir.

Unreal Engine 5 render sahnesinde uçan arabaların, hologramların ve gökdelenlerin arasında geçen bir Cyberpunk dünyasında geçen bu video sosyal medyada da viral oldu.

UNREAL ENGINE 5 CYBERPUNK TEMASI

Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Gamegar Editörü Haberler.com - Gamegar

Unreal Engine 5, cyberpunk 2077, Gamegar,, Haberler

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