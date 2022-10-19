Crysis Remastered Trilogy Steam Çıkış Tarihi Açıklandı

Crysis Remastered Trilogy Steam çıkış tarihi duyuruldu. Yeni nesil oyun standartları ile güncellenen Crysis serisi kasım ayında Steam'de yerini alacak.

Crytek tarafından geliştirilen FPS serisi Steam üzerinde yerini almaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz süreçte Saber Interactive iş birliği ile güncellenen üçlemenin ilk üyesi 2020 yılında çıkış yaptı. İlk olarak Crysis Remastered duyurusu ile oyuncuları şaşırtan Crytek daha sonra tüm üçlemenin grafiksel güncellemeler alacağını açıkladı. Crysis Remastered Trilogy Steam çıkış tarihi ise 17 Kasım 2022 oldu.

Serinin oyunları ise geliştirilmiş aydınlatma, karakter tasarımları ve iyileştirilmiş doku kalitesi ile öne çıkıyor. Halihazırda üst düzey grafikleri ile tanınan oyunların bir remaster sürecine tabii tutulması oyuncularda soru işareti oluşturdu.

13 Yıl Sonra: Crysis Remastered PC İncelemesi

Fakat Crytek ile Saber Interactive iş birliği oyunlara duyulan ilgiyi yeniden canlandırmış gibi görünüyor. Bir süredir Epic Games mağazası üzerinde satışa sunulan oyunlar kasım ayında dev oyun platformunda yerini alacak.

Crysis serisi oyuncuları Lingshan Adaları'ndan New York'a kadar uzayan bir göreve çağırıyor. Oyuncular seri Raptor Timi'nin çeşitli üyelerine hayat vererek sürükleyici bir hikayeye dahil oluyor. Çizgisel bir yapıda geniş oynanış alanları sunan Crysis oyunları oyun dünyasının klasikleri haline geldi.

Oyunların nanosuit konsepti ile sunduğu oynanış formülleri de Crysis serisini eşsiz kılan yönler arasında yer alıyor. Maksimum hız, maksimum güç ve pelerin modu gibi zırh modları ile klasik FPS deneyimi daha zengin bir hal alıyor.

Diğer taraftan Crysis Remastered Trilogy içerisinde Crysis Warhead'in yer almadığını belirtelim. Michael "Psycho" Sykes karakterine hayat verdiğimiz tekil genişleme paketi remastered üçlemeye dahil edilmedi.

Serinin en yeni halkası olan Crysis 4 ise Ocak 2022'de duyuruldu. Son oyunun çıkışından yaklaşık 9 yıl sonra Crytek kolları tekrar sıvayacak. Yeni oyunun çıkış tarihi için net bir açıklama yapılmadı. Bununla birlikte oyunun resmi adı da henüz bilinmiyor.

Oyunun duyuru videosu serinin resmi YouTube kanalından yayımlandı. "Yolculuğa katıl, kahraman ol" sloganı ile paylaşılan videoda Crysis serisini karakterize eden çeşitli animasyonlar yer alıyor.