Crusader Kings 3 sistem gereksinimleri neler? Crusader Kings 3 kaç GB?
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Paradox Interactive'in geliştiriciliğini ve yayıncılığını üstlendiği orta çağ strateji ve rol yapma oyunu Crusader Kings 3'ün sistem gereksinimleri oyuncular tarafından merak ediliyor. Peki, Crusader Kings 3 sistem gereksinimleri neler? Crusader Kings 3 kaç GB? Detayları haberimizde…
Sev, savaş, entrika çevir ve yücel. Crusader Kings III'ün büyük stratejisinde soylu hanenin mirasını belirle. Orta Çağ'ın geniş ve destansı simülasyonunda hanedanlığının soyunu yönetirken ölüm yalnızca bir başlangıç. Peki, Crusader Kings 3 sistem gereksinimleri neler? Crusader Kings 3 kaç GB? İşte detaylar…
Crusader Kings 3'ü minimum grafiklerde Intel Core i3-2120 veya AMD FX 6350 işlemci, 6 GB RAM, Nvidia GeForce GTX 660 veya AMD Radeon HD 7870 ekran kartı gerektirmektedir.
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Önerilen grafiklerde oynayabilmek için Intel Core i5-4670K veya AMD Ryzen 52400G işlemci, 8 GB RAM ve Nvidia GeForce GTX 1650 veya AMD Radeon R9 390X ekran kartı gerektirmektedir.
- İşletim Sistemi: Windows 8.1 64 bit veya Windows 10 Home 64 bit
- İşlemci: Intel Core i3-2120 veya AMD FX 6350
- Bellek: 6 GB RAM
- Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 660 veya AMD Radeon HD 7870
- Depolama: 8 GB kullanılabilir alan
- İşletim Sistemi: Windows 10 Home 64 bit
- İşlemci: Intel Core i5-4670K veya AMD Ryzen 5 2400G
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 1650 veya AMD Radeon R9 390X
- Depolama: 8 GB kullanılabilir alan
Crusader Kings 3'ü oynayabilmeniz için en temel kurulum dahil 8 GB depolama alanı gerektirmektedir.