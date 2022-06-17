Sev, savaş, entrika çevir ve yücel. Crusader Kings III'ün büyük stratejisinde soylu hanenin mirasını belirle. Orta Çağ'ın geniş ve destansı simülasyonunda hanedanlığının soyunu yönetirken ölüm yalnızca bir başlangıç. Peki, Crusader Kings 3 sistem gereksinimleri neler? Crusader Kings 3 kaç GB? İşte detaylar…

CRUSADER KINGS 3 SİSTEM GEREKSİİNMLERİ NELER?

Crusader Kings 3'ü minimum grafiklerde Intel Core i3-2120 veya AMD FX 6350 işlemci, 6 GB RAM, Nvidia GeForce GTX 660 veya AMD Radeon HD 7870 ekran kartı gerektirmektedir.

Önerilen grafiklerde oynayabilmek için Intel Core i5-4670K veya AMD Ryzen 52400G işlemci, 8 GB RAM ve Nvidia GeForce GTX 1650 veya AMD Radeon R9 390X ekran kartı gerektirmektedir.

Crusader Kings 3 Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 8.1 64 bit veya Windows 10 Home 64 bit

İşlemci: Intel Core i3-2120 veya AMD FX 6350

Bellek: 6 GB RAM

Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 660 veya AMD Radeon HD 7870

Depolama: 8 GB kullanılabilir alan

Crusader Kings 3 Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 Home 64 bit

İşlemci: Intel Core i5-4670K veya AMD Ryzen 5 2400G

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 1650 veya AMD Radeon R9 390X

Depolama: 8 GB kullanılabilir alan

Crusader Kings 3 Kaç GB?

Crusader Kings 3'ü oynayabilmeniz için en temel kurulum dahil 8 GB depolama alanı gerektirmektedir.