Contraband Police sistem gereksinimleri neler? Contraband Police kaç GB? Contraband Police ne zaman çıkacak?

Contraband Police Crazy Rocks tarafından geliştirilen demosuyla oyuncuların beğenisini toplayan bir polislik simülasyonudur. 8 Mart Çarşamba günü çıkış yapacak oyun için en merak edilen şeyleri derledik. Contraband Police sistem gereksinimleri nelerdir? Contraband Police kaç GB? Detaylar haberimizde...

Crazy Rocks tarafından geliştirilen Contraband Police, 80'lerin komünist devletinde bir sınır polisinin görevlerini yaptığımız; kaçakçılık, yolsuzluk ve sahtekarlık gibi suçlarla savaştığımız bunları engellemeye çalıştığımız bir simülasyon oyunudur.

Peki, Contraband Police oynamak için nasıl bir bilgisayar sisteminiz olması gerekir? Contraband Police sistem gereksinimleri, önerilen sistem gereksinimleri ve minimum sistem gereksinimleri nelerdir? Sizler için derledik.

CONTRABAND POLICE MİNİMUM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşletim sistemi: Windows 10 (64-bit)

İşlemci: İntel Core İ5-6600@3.3GHz ya da AMD Ryzen5 1600

Bellek: 12GB RAM

Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX1050 ya da AMD RX560

Depolama: 12GB Kullanılabilir alan

CONTRABAND POLICE ÖNERİLEN SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşletim sistemi:Windows 10(64-bit)

İşlemci: İntel Core i7-9700@3,6GHz ya da AMD Ryzen5 3600

Bellek:16 GB RAM

Ekran Kartı:Nvidia GeForce GTX2060 ya da AMD Radeon RX5700

Depolama:12GB Kullanılabilir alan

CONTRABAND POLICE KAÇ GB ?

Contraband Police için önerilen minimum kurulum dosyası dahil 12 GB'dır.