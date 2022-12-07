CD Projekt Red, Gwent'in desteğini sonlandırıyor

Polonya merkezli video oyun şirketi CD Projekt Red'in geliştirip yayınladığı The Witcher serisinde yer alan kart oyunu Gwent'in 2017'de ayrı bir sürüm olarak çıkış yapmasının ardından önümüzdeki sene Gwent: The Witcher Card Game'in desteğinin sonlandırılacağı açıklandı.

The Witcher oyuncularının görevlerle karşılaştığı sıra tabanlı kart oyunu Gwent'in 2017'de PS4, Xbox One, PC, Androi ve iOS platformlarında oynaması ücretsiz bir lansman yapmasının ardından CD Projekt Red, daha fazla geliştirme güncellemesi almayacağını bildirdi.

GWENT'İN DESTEĞİ SONA ERİYOR

Gwent'in 2023 yol haritasını özetleyen bir videoda CD Projekt Red'deki geliştiriciler üzücü olsa da önemli bir güncelleme paylaştı. Gwent'e 2023 itibariyle yeni kartlar gelmeyecek ve oyunun aktif destek güncellemesi sona erecek.

Oyunun 72 kartlık son partisi Nisan, Temmuz ve Eylül 2023'te üç grup halinde piyasaya sürülece. Videoda, geliştiriciler, kartları izlemek ve denge kararlarını oyuncuların kendilerine teslim etmeden önce metanın dengelendiğinden emin olmak için son kart grubu piyasaya sürüldükten sonra zaman alacaklarını söyledi.

Yol haritası videosunda yer alan geliştiricilerden biri "Size, Gwent topluluğuna, oyunun denge değişikliklerini ileriye taşımak için doğru araçları ve fırsatları sunmak istiyoruz" sözlerine yer verdi. Ayrıca, oyuncuların hangi kartların ele alınması gerektiği konusundaki geri bildirim bırakmaları için istemci içi bir yol üzerinde çalıştıklarını ve böylece CD Projekt Red'in tüm desteği kesmesinden sonra da oyunu etkilemeye devam edebileceğini söylediler.