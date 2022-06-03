Call of Duty Modern Warfare 2'den yeni teaser yayınlandı
Haberler.com - Yakupcan Aydemir - Gamegar
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Infinity Ward tarafından geliştirilen Call of Duty Modern Warfare 2, 28 Ekim'de piyasaya sürülecek. Lansman öncesi prömiyer tarihi verilen Modern Warfare 2'den Task Force 141'nin yer aldığı bir dakikalık teaser yayınlandı.
Infinity Ward'ın sanat yönetmeni Joel Emslie'nin Modern Warfare 2 için yaptığı açıklamada, "Infinity Ward'ın şimdiye kadar yaptığı en iddialı, bombastik, yüzleşme oyunlandıran" biri olduğunu söylemişti. Beklentilerin yükselmesiyle beraber merak edilen Modern Warfare 2'den yeni teaser yayınlandı.
MODERN WARFARE 2'DEN YENİ TEASER YAYINLANDI
Call of Duty'nin YouTube hesabından paylaşılan bir dakikalık "Ultimate Team" teaserında kamyon içerisinde göreve giden Task Force 141 ekibinin görüntülerine yer verildi.
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Activision'ın yeni oyunu Call of Duty Modern Warfare 2'nin dünya çapındaki prömiyerinin 8 Haziran'da yapılacağı açıklandı. Oyunun çıkış tarihi ise 28 Ekim'de olacak.