Bully Scholarhip Edition sistem gereksinimleri neler? Bully Scholarship Edition kaç GB?
Haberler.com - Yakupcan Aydemir - Gamegar
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Rockstar Games'in 15 yaşındaki zorba lise öğrencisinin hayatını anlatan açık dünya aksiyon oyunu Bully Scholarship Edition'ın sistem gereksinimleri araştırılıyor. Peki, Bully Scholarhip Edition sistem gereksinimleri neler? Bully Scholarhip Edition kaç GB? Detayları haberimizde…
Rockstar New England tarafından geliştirilip Rockstar Games tarafından yayınlanan açık dünya aksiyon oyunu Bully Scholarhip Edition'ın sistem gereksinimleri oyunu oynamak isteyen oyuncular tarafından merak ediliyor. Peki, Bully Scholarhip Edition sistem gereksinimleri neler? Bully Scholarhip Edition kaç GB? İşte detaylar…
BULLY SCHOLARSHIP EDITION MİNİMUM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ
- İşletim Sistemi: Windows XP veya Windows Vista
- İşlemci: Intel Pentium 4 veya AMD Athlon 3000+
- Bellek: 1 GB RAM
- Ekran Kartı: NVIDIA 6800 veya 7300 veya ATI Radeon X1300
- DirectX Version: DirectX 9.0c
- Depolama: 4.7 GB boş alan
BULLY SCHOLARSHIP EDITION KAÇ GB?
Bully Scholarship Edition'ı oynayabilmeniz için bilgisayarınızda en temel kurulum dahil 4.7 GB boş depolama alanı gerektirmektedir.
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BULLY SCHOLARSHIP EDITION KONUSU
Bully, 15 yaşındaki yaramaz Jimmy Hopkins'in ergenliğin gülünçlüğü ve beceriksizliğinden geçen hikayesini anlatıyor. Yakar topda sporcuları yenin, hazırlıklara şakalar yapın, inekleri kurtarın, kızı öpün ve çevredeki en kötü okulda sosyal hiyerarşide gezinin.