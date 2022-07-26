Bully Scholarhip Edition sistem gereksinimleri neler? Bully Scholarship Edition kaç GB?

Rockstar New England tarafından geliştirilip Rockstar Games tarafından yayınlanan açık dünya aksiyon oyunu Bully Scholarhip Edition'ın sistem gereksinimleri oyunu oynamak isteyen oyuncular tarafından merak ediliyor. Peki, Bully Scholarhip Edition sistem gereksinimleri neler? Bully Scholarhip Edition kaç GB? İşte detaylar…

BULLY SCHOLARSHIP EDITION MİNİMUM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşletim Sistemi: Windows XP veya Windows Vista

İşlemci: Intel Pentium 4 veya AMD Athlon 3000+

Bellek: 1 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA 6800 veya 7300 veya ATI Radeon X1300

DirectX Version: DirectX 9.0c

Depolama: 4.7 GB boş alan

BULLY SCHOLARSHIP EDITION KAÇ GB?

Bully Scholarship Edition'ı oynayabilmeniz için bilgisayarınızda en temel kurulum dahil 4.7 GB boş depolama alanı gerektirmektedir.

BULLY SCHOLARSHIP EDITION KONUSU





Bully, 15 yaşındaki yaramaz Jimmy Hopkins'in ergenliğin gülünçlüğü ve beceriksizliğinden geçen hikayesini anlatıyor. Yakar topda sporcuları yenin, hazırlıklara şakalar yapın, inekleri kurtarın, kızı öpün ve çevredeki en kötü okulda sosyal hiyerarşide gezinin.