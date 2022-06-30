Blizzard'ın satın alımı sonrası Spellbreak kapanıyor

Proletariat personelinin Blizzard tarafından satın alınması için planları olduğunu bildirdikten sonra Spellbreak'in kapatılacağı duyuruldu. Geliştirici ekibin Mayıs ayından bu yana Blizzard ile çalıştığı bildirildi.

SPELLBREAK'İN GELİŞTİRİLMESİ DURDURULUYOR

Spellbreak'in geliştirici ekibi Proletariat, Blizzard'ın uzun süredir devam eden MMO'su World of Warcraft'a ve yaklaşmakta olan DLC'si Dragonflight'a odaklanacağı bildirildi. Bu nedenle de Blizzard'ın satın alımı sonrası oynaması ücretsiz battle royale oyunu Spellbreak'in geliştirilmesine son verileceği duyuruldu.

SPELLBREAK NE ZAMAN KAPANACAK?

Spellbreak'in geliştirilmesine son verme kararı alan ekip, oyunun sunucularının 2023 yılının başından itibaren kapatılacağını duyurdu ve 2018'den bu yana oyunlarına destek veren milyonlarca oyuncuya teşekkür etti.

Geliştirici ekip Spellbreak'i Erken Erişim'de kullanıma sunulduğundan beri oynayan milyonlarca insana teşekkür etti. "Dünyanın dört bir yanındaki tüm Spellbreak hayranlarına, oyunu ve topluluğu bu kadar özel kılan destek ve özveri için teşekkür ederiz." dedi.