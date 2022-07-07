Blizzard, çoğu oyuncunun Diablo Immortal'a para harcamadığını söyledi

Diablo Immortal'ın piyasaya sürüldüğünden beri, oyun para kazanma çabaları ve rastgele öğelerin yırtıcı, kumar benzeri davranışları teşvik edip etmediği konusunda bir tartışmayı yeniden alevlendirdi.

OYUNCULAR DIABLO IMMORTAL'A PARA ÖDEMİYOR

Blizzard'ın sözcüsü, oyuncuların büyük çoğunluğunun para harcamadığını, ancak şirketin belirli istatistikler sunmayı reddettiğini belirtti. Ybarra, Blizzard'ın sıkıntıların farkında olduğunu, ancak Apple'ın App Store'undaki yüksek derecelendirmesini ve 100 binden fazla kullanıcı incelemesini gerekçe göstererek başlığı savunacağını ve şikâyetlerin daha geniş oyun oynama topluluğunu yansıtmadığını ima ettiğini söyledi. Ek olarak, şirket Immortal oyuncularının yaklaşık yüzde 50'sinin Blizzard ekosisteminde yeni olduğunu söyleyen veriler topladığını açıkladı.

"Para kazanma oyunun sonunda geliyor," sözlerine yer veren Ybarra, "Felsefemiz her zaman harika bir oynanışla liderlik etmek ve yüz milyonlarca insanın tüm kampanyayı herhangi bir ücret ödemeden geçirebilmesini sağlamaktı. Bu açıdan bakıldığında, Diablo'ya giriş olarak kendimi gerçekten iyi hissediyorum."