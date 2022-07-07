Biomutant'ın yeni nesil konsol çıkış tarihleri açıklandı - Haberler

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Biomutant'ın yeni nesil konsol çıkış tarihleri açıklandı

Haberler.com - Yakupcan Aydemir - Gamegar
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Biomutant'ın yeni nesil konsol çıkış tarihleri açıklandı

THQ Nordic'in yayıncılığını üstlenip Expirement 101'in geliştiriciliğini üstlendiği açık dünya aksiyon rol yapma oyunu Biomutant'ın yeni nesil konsollar PlayStation 5 ve Xbox Series X/S için çıkış tarihi belli oldu. Biomutant 6 Eylül'de yeni nesil konsollara çıkış yapmaya hazırlanıyor.

Biomutant'ın sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşım ile yeni nesil konsollara çıkış tarihine yer verildi. Açık dünya rol yapma oyunu Biomutant'ın PS5 ve Xbox Series X/S çıkış tarihi bildirildi.

BIOMUTANT 6 EYLÜL'DE ÇIKACAK

Silah ve mutant yeteneklerini birleştirilmesine izin verilen ve eşsiz dövüş sistemi, açık dünyalı kıyamet sonrası Kung-Fu hikayesini ele alan Biomutant'ın 6 Eylül 2022'de PlayStation 5 ve Xbox Series X/S'e çıkış yapacağı bildirildi.

25 Mayıs 2021 tarihinde PC, PlayStation 4 ve Xbox One için piyasaya sürülen Biomutant'ın yeni nesil konsol tarihleri belli oldu.

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BIOMUTANT KONUSU

Bir salgın dünyayı kırıp geçiriyor ve Yaşam Ağacı köklerinden ölüm saçıyor. Kabileler bölünmüş durumda. Çalkantılı bir dünyayı keşfedin ve kaderini belirleyin: Onu kurtaracak mısınız yoksa daha karanlık bir geleceğe mi sürükleyeceksiniz?

Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Gamegar Editörü Haberler.com - Gamegar

Playstation Biomutant xbox Gamegar Haberler

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