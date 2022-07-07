Biomutant'ın yeni nesil konsol çıkış tarihleri açıklandı

Biomutant'ın sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşım ile yeni nesil konsollara çıkış tarihine yer verildi. Açık dünya rol yapma oyunu Biomutant'ın PS5 ve Xbox Series X/S çıkış tarihi bildirildi.

BIOMUTANT 6 EYLÜL'DE ÇIKACAK

Silah ve mutant yeteneklerini birleştirilmesine izin verilen ve eşsiz dövüş sistemi, açık dünyalı kıyamet sonrası Kung-Fu hikayesini ele alan Biomutant'ın 6 Eylül 2022'de PlayStation 5 ve Xbox Series X/S'e çıkış yapacağı bildirildi.

25 Mayıs 2021 tarihinde PC, PlayStation 4 ve Xbox One için piyasaya sürülen Biomutant'ın yeni nesil konsol tarihleri belli oldu.

BIOMUTANT KONUSU

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