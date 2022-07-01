Beklenen yeni Formula 1 oyunu F1 22 çıkışını yaptı - Haberler

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Beklenen yeni Formula 1 oyunu F1 22 çıkışını yaptı

SaveButonu - Gamegar
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Beklenen yeni Formula 1 oyunu F1 22 çıkışını yaptı

İngiltereli video oyun geliştiricisi Codemasters tarafından geliştirilen ve popüler geliştirici ve yayıncı Electronic Arts tarafından yayınlanan yeni Formula 1 oyunu F1 22 çıkışını gerçekleştirdi.

Formula 1 ve Formula 2 tarafından orijinal lisanslı olan F1 serisinin merakle beklenen yeni oyunu F1 22, 1 Temmuz 2022 tarihi itibariyle çıkışını yaptı. Oyun aslında Champions Edition sürümünü alan oyunculara 28 Haziran 2022'de erken erişim olarak açılmıştı. Bugün itibariyle ise tam sürüm olarak PC ve konsollara çıkışını yaptı.

F1 22 ÇIKIŞ YAPTI

F1 22'de kariyer modu, My Team modu ve F1 Life modları yer alacak. My Team modunda oyuncular kendi takımlarını oluşturup, yönetimini üstlenerek üst sıralara çıkmaya çalışabilecek. F1 22'nin kariyer modunda çeşitli sunum düzenlemeleri, strateji düzenlemeleri ve yeni güvenlik aracı anları gibi çeşitli düzenlemeler ve yenilikler yer alacak. 2022 sezonunda oyuna yeni araçlar da eklenecek.

F1 22 ile gelen yeniliklerden bir diğeri ise F1 Life olacak. Burada oyuncular kıyafetlerini, aksesuarlarını değiştirebileceği kısacası kişiselleştirilebilir karakterlerini oluşturup dünyanın bir diğer yanındaki tüm oyuncularla bir araya gelebilecekler. Çeşitli çok oyuncu modları, zamana karşı yarışlar ve mücadelelerde yer alabilecekler. Platformlar arası oynama fırsatı sunan cross-play özelliği de oyunda yerini alacak.

F1 22, 1 Temmuz 2022 yani bugün itibariyle PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S ve PC platformları için çıkışını yapmış durumda. Oyun PC üzerinde Steam, Origin ve Epic Store mağazalarında yerini aldı. Bu mağazaların herhangi birisinden oyunu satın alabilirsiniz. Oyun, Steam üzerinde 599.99 TL'den satılmakta. Steam sayfasına buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

SaveButonu / Gamegar

Formula 1 1 Temmuz Steam Gamegar Haberler

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