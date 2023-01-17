Battlefield 2042'nin 3.1.2 güncellemesi duyuruldu

Battlefield 2042'nin yılık ilk güncellemesi, Battlefield Portal'a çeşitli hata düzeltmeleri ve denge ayarlamalarının yanı sıra daha fazla silahın eklendiği 3.1.2 güncellemesi duyuruldu.

Çok oyunculu nişancı oyunu Battlefield 2042, oyun içerisindeki sorunları dengelemek ve gidermek için 3.1.2 güncellemesini yayınlıyor. Ayrıca Electronic Arts, sezon 3'e eklenen haritalardan birini Battlefield 2042'nin Portal modlarında kullanıma sunuyor.

BATTLEFIELD 2042'YE 3.1.2 GÜNCELLEMESİ GELDİ

Kasım 2021'deki lansmanı sırasında yaşadığı sorunlar nedeniyle oyuncuların olumsuz incelemelerine boğulan BAttlefield 2042, ikinci ve üçüncü sezonlarında hataları gidererek ve iyileştirmeler yaparak oyuncu artışında istikrar kazandı.

Battlefield, oyuncu istikrarını korumak amacıyla yeni güncellemeler yayınlanamaya devam ediyor. Savaş alanı portalı, haritalar, uzman, araçlar ve silahlarda değişiklikler yapıldı.

Maçın başında uzmanların görüntülerinin oluşturmamasına neden olan bir sorunu çözdüğünü belirten geliştirici ekip, araçlardaki top mühimmatını arttırdı ve araç silahlarında yaşanan kısa sürelik hatalar düzeltildi.

Electronic Arts ayrıca 1940'lı yıllardan kalma oyuncuların en sevdiği birkaç silahın Battlefield Portal'a eklendiğini duyurdu. M1 Garand Keskin Nişancı tüfeği, MK VI Revolver, Gewehr 43 yarı otomatik tüfek, keskin nişancı varyantı Gewehr 43 ZF4, Lee-Enfield No. 4 tüfeği ve Sten hafif makineli tüfek Battlefield Portal'da satışa sunulacak.