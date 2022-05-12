Apex Legends Mobile çıkış tarihi açıklandı! Önümüzdeki hafta yayınlanacak - Haberler

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Apex Legends Mobile çıkış tarihi açıklandı! Önümüzdeki hafta yayınlanacak

Haberler.com - Yakupcan Aydemir - Gamegar
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Apex Legends Mobile çıkış tarihi açıklandı! Önümüzdeki hafta yayınlanacak

Önümüzdeki hafta mobil oyunculara yeni bir battle royale seçeneği daha ekleniyor. Mobil oyuncuların sıklıkça tercih ettiği oyun türü battle royale'e bir yeni oyun daha ekleniyor. 2019 yılında piyasaya sürülen Apex Legends'ın mobil sürümü telefonlara geliyor.

Electronic Arts ve Respawn Entertainment'ın öncülüğünde Apex Legends Mobile'ın sezon 1 fraganının duyurulmasının ardından önümüzdeki hafta iOS ve Android cihazlara çıkış yapması planlanıyor.

APEX LEGENDS MOBILE 17 MAYIS'TA ÇIKIŞ YAPACAK

Apex Legends Mobile'ın sezon 1 çıkış fragmanının yayınlanmasıyla oyunun çıkış tarihi de belirlenmiş oldu. 17 Mayıs Salı günü iOS ve Android cihazlara çıkış yapacak olan Apex Legends Mobile, oyuncular tarafından merakla bekleniyor.

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Electronic Arts'ın 2019 yılında yayınladığı battle royale oyunu Apex Legends'ın mobil cihazlara geleceği geçtiğimiz aylarda duyuruldu. Apex Legends Mobile'ın yayınladığı çıkış fragmanında, "Mobil Battle Royale'ın bir sonraki evrimi burada. 17 Mayıs'ta iOS ve Android'de çıkacak olan Apex Legends: Mobile ile her yerde Apex Şampiyonu olun!" sözlerine yer verildi.

Apex Legends Mobile ne zaman çıkacak? Apex Legends Mobile çıkış tarihi!Apex Legends Mobile ne zaman çıkacak? Apex Legends Mobile çıkış tarihi!

APEX LEGENDS MOBILE FRAGMANI İZLE

Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Gamegar Editörü Haberler.com - Gamegar

Apex Legends Mobile, Mobil Oyunlar, Apex Legends, Gamegar,, Haberler

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