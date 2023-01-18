Anno 1800 konsollara geliyor
Gamegar Haberleri
Ubisoft'un gerçek zamanlı strateji şehir kurma oyunu Anno 1800'ün konsollara çıkış yapacağı açıklandı. Nisan 2019'da PC'de piyasaya sürülmesinin ardından, konsol oyuncuları nihayet tarihten ilham alan Anno 1800'ün tadını çıkarabilecekler.
Ubisoft'un YouTube hesabından yayınlanan yeni videoda Anno 1800'ün konsol oyun sunumu fragmanı paylaşıldı. Yayınlanan video ile Anno 1800'ün konsol oyuncuları ile buluşacağı bildirildi.
Ubisoft, Anno 1800'ün bu yılın 16 Mart'ından itibaren PlayStation 5 ve Xbox Series X|S'te mevcut olacağını açıkladı. Oyunun standart sürümü 450,00 TL'ye dijital olarak, eğlence paketi, yaya bölgesi ve canlı şehirler ekstra içerik paketini de içeren deluxe sürüm 570,00 TL ile ön siparişe açıldı.
Oyunu ön sipariş veren her oyuncu, dijital bir sanat kitabına, oyunun müziğine ve ekstra kozmetik bonuslar içeren İmparatorluk ve Konsol Kurucu Paketlerine de erişebilecek. PC oyununu oluşturan aynı şirket olan Ubisoft Mainz, konsol sürümünün geliştirilmesinden de sorumlu olacak.
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Ubisoft ayrıca, Anno 1800'ün konsol sürümü için tasarlanan çok sayıda iyileştirme vaat ederek, yeniden tasarlanmış menüler ve geliştirilmiş bir görsel deneyim için yeniden boyutlandırılmış metin ve simgeler içeren daha iyi bir kullanıcı arayüzü gibi oyuncuları heyecanlandırdıkları bir oyun sunumu fragmanı yayınladı.