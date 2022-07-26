American Truck Simulator'ın yeni DLC'si önümüzdeki hafta çıkacak

İlk olarak Euro Truck Simulator serisi ile ivme yakalayan tır simülasyon oyunu daha sonra ise Amerika haritası üzerinde ve American Truck Simulator adı altında farklı bir oyunla çıkış yaptı. American Truck Simulator'ın son DLC'si Montana'nın çıkış tarihi açıklandı.

AMERICAN TRUCK SIMULATOR YENİ DLC'Sİ MONTANA GELİYOR

American Truck Simulator'ın yeni harita DLC'si Montana'nın çıkış tarihi Steam'de yayınlandı ve Montana DLC'sinin 4 Ağustos 2022'de çıkacağı duyuruldu. Yeni harita DLC'si ile Amerika'nın kuzeyinde yer alan Montana eyaleti ekleniyor.

Washington, Idaho, Wyoming, Kuzey ve Güney Dakota'nın arasında ve Kanada'ya sınırı bulunan Montana eyaletinin DLC'si American Truck Simulator'a eklenecek.

ATS MONTANA DLC AÇIKLAMASI

"Montana, sizi hayran bırakacak olağanüstü deneyimlere ve anlara ev sahipliği yapar. Bu kuzey ABD eyaleti evcilleştirilmemiş, vahşi ve doğaldır. Montana, ulusal park sisteminin iki taç mücevheri olan Glacier ve Yellowstone'a açılan bir kapıdır ve parıldayan buzul göllerine, karla kaplı dağ zirvelerine, mavi şeritli alabalık akarsularına ve güçlü Missouri, Yellowstone ve Flathead Nehirlerine ev sahipliği yapar. Bu sadece başlangıç; Montana'nın çarpıcı dağ manzarası, yalnızca altındaki küçük kasabaların rustik cazibesini vurgular. Ve taşradaki patikalar, tamamen yalnız olmanın hala mümkün olduğu vahşi, tenha alanlara götürür.

Geniş, bozulmamış ve vahşi "Big Sky State", Batı Amerika'nın en iyilerini temsil ediyor. Sağlam kovboylar hala çiftliklerde binmek ve rodeolarda kalabalığı şaşırtmak için eyerleniyor. Hayalet kasabalar, eyalet parkları ve türünün tek örneği bir Dinozor Yolu, göz kamaştırıcı bir dizi tarihi hazineyi koruyor."