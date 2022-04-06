Amazon Prime Gaming'in RP Veren Son LoL Kapsülü, 28 Nisan'da Verilecek!

Amazon Prime Gaming ve Riot Games'şin işbirliği ile kullanıcılara verilen RP'li LoL kapsüllerinin son tarihi 28 Nisan olarak açıklandı.

Daha fazla oku: Finalin Adı: fastPay Wildcats vs Galatasaray Espor!

Her ay sadece kostüm kristali veren LoL kapsülü, Kasım 2021'den itibaren güncellendi. Yeni kapsülün içerisine, yine eskisi gibi 1350'lik kostüm koyan Amazon Prime Gaming, bunlara ek olarak 650 RP, 200 Turuncu Öz, 5 Şampiyon Kristali, 2 adet 1. seri Ebedi ve 30 günlük XP takviyesi ekledi. 6 ay boyunca devam eden bu kampanyanın son tarihi ise 28 Nisan 2022 olarak belirlendi.

Ancak Amazon Prime Gaming'in LoL kapsülü dağıtmasına devam edilecek. Mayıs ayı için bir kapsül ve bir bonus içerik verilecek. Ancak bu içerikler henüz belli değil.

EsporGazetesi.com / Gamegar