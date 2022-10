Age of Empires II ve IV, Xbox Konsollarına Geliyor

Microsoft, sevilen iki Age of Empires oyununun yeni nesil Xbox konsollarına geleceğini duyurdu.

Son zamanlarda ortaya çıkan söylentilerin ve derecelendirmelerin ardından Microsoft, Age of Empires oyunlarının Xbox konsolları için çıkacağını doğruladı. Serinin sevilen iki oyunu Age of Empires II: Definitive Edition ve Age of Empires IV en sonunda konsollara geliyor.

Age of Empires II: Definitive Edition, 31 Ocak 2023'te Xbox Series X|S için çıkacak. Age of Empires IV ise bunu takiben yine 2023 yılı içinde aynı platformlarda oynanabilir olacak fakat henüz net bir tarih yok.

Her iki oyun da çıkış gününden itibaren Xbox Game Pass üzerinden oynanabilecek.

Microsoft, duyuruyla beraber Age of Empires II: Definitive Edition'ın konsol sürümünde yer alacak yenilikleri de açıkladı:

"Age of Empires II: Definitive Edition, tüm zamanların en popüler strateji oyunlarından birinin 20. yıl dönümünü göz alıcı 4K Ultra HD grafikler ve tamamen elden geçirilen soundtrack'ler ile kutluyor. Age of Empires II: DE, 3 yeni senaryo ve 4 yeni Medeniyet ile "The Last Khans" içeriyor. Güncellemeler arasında etkinlikler, ek içerikler, yeni oyun modları ve son eklenen co-op moduyla birlikte gelişmiş özellikler yer alıyor."

Age of Empires 2'nin remaster sürümü 2019'da PC için çıkmış ve topluluktan olumlu geri dönüş almıştı. Serinin dördüncü oyunu Age of Empires IV ise geçen yılın ekim ayında PC için çıkışını gerçekleştirmişti.

Bunun dışında, serideki spin-off oyun olan ve 2002'de PC için çıkan Age of Mythology'nin remaster sürümü duyuruldu. Age of Mythology: Retold adını taşıyan yeni sürüm, "gelişmiş grafikler, özellikler ve daha fazlası" ile sadece PC için çıkacak. İlk günden Game Pass üzerinden de oynanabilir olacak. Fakat henüz bir çıkış tarihi yok.