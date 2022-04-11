Age of Empires 4 hileleri neler? Nasıl aktif edilir?
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Strateji oyunu dendiği zaman akla gelen ilk oyunlardan olan Age of Empires'in yeni oyunu Age of Empires 4, Ekim 2021'de piyasaya sürüldü. Gerçek zamanlı strateji oyunu Age of Empires 4 hileleri oyuncular tarafından merak ediliyor. Peki, Age of Empires 4 hileleri neler? Age of Empires 4 hile kodları nasıl aktif edilir? Detaylar haberimizde…
Age Of Empires 4'te arkadaşlarınıza veya yapay zekalara karşı oynarken kaynak toplamaktan, asker basmaktan sıkılmış ve yorulmuş olabilirsiniz. Bu nedenle Age of Empires 4'te hileye ihtiyaç duyan oyuncular için odun, yiyecek, altın, taş ve nüfus hileleri neler? Hileler nasıl aktif edilir? İşte detaylar…
Ekim 2021 tarihinde piyasaya sürülen gerçek zamanlı strateji oyunu Age of Empires 4 için şu anlık hileler bulunmamaktadır. Age of Empires Kreatif Direktörü Adam Isgreen AoE 4 hilelerinin şu anlık süreçte aktif olmadığını bildirdi. Ancak, Age of Empires 4 için resmi olmayan hileler bulunmaktadır.
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AGE OF EMPIRES 4 HİLELERİ NASIL AKTİF EDİLİR?
Resmi olmayan bu hileleri aktif edebilmek için ilk önce dosya indirmeniz gerekmektedir BURAYA tıklayarak hile dosyasını indirebilirsiniz. Ardından ise aşağıdaki adımları birebir yerine getirmeniz gerekmektedir.
- Geliştirme klasörünü aşağıda bağlantısı verilen indirilen ZIP'ten ayıklayın: C:Program Files (x86)SteamsteamappscommonAge of Empires IV
- Sonu Age of Empires IVdev*.lua şeklinde olmalıdır
- Steam'de Age of Empires IV'e sağ tıklayın ve Özellikler'e tıklayın
- Başlat seçeneklerine ekleyin: -dev
- Oyundayken CTRL + ÜSTKRKT + ~ tuşlarına basın
- Bu metini yapıştırın: dofile('dev/cheatmenu.lua')
- Enter tuşuna basın
- Ardından CTRL + ÜSTKRKT +~ tuşlarına tekrar basın
- Aşağıda bulunan hileleri konsola girerek hileyi aktif edebilirsiniz.
AGE OF EMPIRES 4 HİLELERİ NELER?
Belirtmekte fayda var ki, bu hilelerin çoğu geliştirme ve test aşamasındadır bu nedenle kullanırken dikkatli olun.
- Yenilmez ALT+SHIFT+2
- Haritayı Aç ALT+SHIFT+3
- Çağ Atla ALT+SHIFT+4
- Anında İnşa ALT+SHIFT+5
- Turbo mod CTRL+T
- Yavaş mode CTRL+S
- Yavaş CTRL+SHIFT+Z
- Hızlı CTRL+SHIFT+X
- İşçi doğur CTRL+SHIFT+1
- Mızrakçı doğur CTRL+SHIFT+2
- Okçu Doğur CTRL+SHIFT+3
- Atlı Doğur CTRL+SHIFT+4
- Man at Arms Doğur CTRL+SHIFT+5
- Şövalye Doğur CTRL+SHIFT+6
- Crossbow Okçusu Doğur CTRL+SHIFT+7
- Koyun Doğur CTRL+SHIFT+8
- Keşif Doğur CTRL+SHIFT+9
Oyunları hangi cihazdan oynuyorsunuz? #Oyun #PC #Xbox #PlayStation #Mobile— GameGar (@gamegarcom) April 8, 2022