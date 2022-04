Age of Empires 4 hileleri neler? Nasıl aktif edilir?

Age Of Empires 4'te arkadaşlarınıza veya yapay zekalara karşı oynarken kaynak toplamaktan, asker basmaktan sıkılmış ve yorulmuş olabilirsiniz. Bu nedenle Age of Empires 4'te hileye ihtiyaç duyan oyuncular için odun, yiyecek, altın, taş ve nüfus hileleri neler? Hileler nasıl aktif edilir? İşte detaylar…

Ekim 2021 tarihinde piyasaya sürülen gerçek zamanlı strateji oyunu Age of Empires 4 için şu anlık hileler bulunmamaktadır. Age of Empires Kreatif Direktörü Adam Isgreen AoE 4 hilelerinin şu anlık süreçte aktif olmadığını bildirdi. Ancak, Age of Empires 4 için resmi olmayan hileler bulunmaktadır.

AGE OF EMPIRES 4 HİLELERİ NASIL AKTİF EDİLİR?

Resmi olmayan bu hileleri aktif edebilmek için ilk önce dosya indirmeniz gerekmektedir BURAYA tıklayarak hile dosyasını indirebilirsiniz. Ardından ise aşağıdaki adımları birebir yerine getirmeniz gerekmektedir.

Geliştirme klasörünü aşağıda bağlantısı verilen indirilen ZIP'ten ayıklayın: C:Program Files (x86)SteamsteamappscommonAge of Empires IV Sonu Age of Empires IVdev*.lua şeklinde olmalıdır Steam'de Age of Empires IV'e sağ tıklayın ve Özellikler'e tıklayın Başlat seçeneklerine ekleyin: -dev Oyundayken CTRL + ÜSTKRKT + ~ tuşlarına basın Bu metini yapıştırın: dofile('dev/cheatmenu.lua') Enter tuşuna basın Ardından CTRL + ÜSTKRKT +~ tuşlarına tekrar basın Aşağıda bulunan hileleri konsola girerek hileyi aktif edebilirsiniz.

AGE OF EMPIRES 4 HİLELERİ NELER?

Belirtmekte fayda var ki, bu hilelerin çoğu geliştirme ve test aşamasındadır bu nedenle kullanırken dikkatli olun.